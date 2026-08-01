L'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna ha lanciato un accorato appello, invitando la collettività a non distogliere l'attenzione da quanto accaduto in occasione del prossimo anniversario dell'attentato terroristico del 2 agosto 1980. L'organizzazione ha ribadito con forza l'imperativa necessità di mantenere alta la concentrazione sulla ricerca della verità e della giustizia relative ai tragici eventi che si verificarono alla stazione ferroviaria di Bologna. In quel drammatico giorno, un atto di violenza inaudita causò la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200, segnando profondamente la storia del Paese.

Attraverso un comunicato diffuso, l'associazione ha sottolineato con fermezza che "non bisogna spostare l'attenzione su altro". Questo richiamo è fondamentale per evidenziare l'importanza di continuare a onorare la memoria delle vittime innocenti e di sostenere ogni iniziativa volta a fare piena chiarezza sui mandanti e sugli esecutori materiali e intellettuali della strage. L'appello giunge in un momento percepito dall'associazione come particolarmente critico, in cui si teme una potenziale perdita di focus su uno degli episodi più dolorosi e irrisolti della storia italiana recente, quello che ha insanguinato Bologna il 2 agosto 1980.

Memoria e ricerca della giustizia: un impegno civile irrinunciabile

L'associazione ha messo in evidenza come ogni anno, in concomitanza con l'anniversario della strage, si rinnovi un profondo impegno civile e morale. Questo impegno è volto ad assicurare che le vittime di quell'atto barbaro non vengano mai dimenticate e che la loro memoria sia custodita come monito per il futuro. Ha inoltre esteso un invito pressante alle istituzioni e a tutti i cittadini a prendere parte attivamente alle iniziative commemorative che si terranno. Viene ribadito con forza che "la memoria è un dovere collettivo" che appartiene a tutti, e che il percorso verso la piena verità e la giustizia rappresenta ancora oggi una strada aperta e da percorrere con determinazione, per dare risposte definitive ai familiari e al Paese.

Il ruolo fondamentale dell'Associazione dei familiari delle vittime

Fondata nel lontano 1980, l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna si dedica da oltre quarant'anni al sostegno dei parenti delle persone tragicamente colpite dall'attentato. La sua missione primaria include la promozione della memoria storica dell'evento, affinché non cada nell'oblio, e la tutela incondizionata dei diritti delle vittime e dei loro congiunti. L'organizzazione è altresì attivamente impegnata nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tematiche cruciali quali il terrorismo, la violenza politica e la ricerca della giustizia, mantenendo vivo il ricordo e la richiesta incessante di chiarezza su una delle ferite più profonde della Repubblica.