Un episodio di grave entità ha turbato la quiete notturna di Praia a Mare, rinomata località turistica affacciata sulla costa tirrenica della provincia di Cosenza. Tra la notte del 31 luglio e le prime ore del 1° agosto 2026, un'automobile è stata completamente avvolta e distrutta dalle fiamme. L'incendio si è verificato nel quartiere Fumarulo, un'area di significativo valore storico e culturale, situata nel cuore pulsante della cittadina e meta di numerosi visitatori che ogni anno scelgono la splendida Riviera dei Cedri per le loro vacanze estive.

Il veicolo, che al momento dell'accaduto si trovava regolarmente in sosta lungo una via pubblica, è stato pesantemente danneggiato dalla furia del fuoco, subendo danni ingenti alla sua struttura. Nonostante la violenza delle fiamme e la rapidità con cui si sono propagate, è fondamentale sottolineare che non si sono registrate persone ferite, né tra i passanti né tra i residenti della zona. Questo aspetto ha permesso di concentrare l'attenzione esclusivamente sull'origine e sulle cause dell'incendio.

L'allarme e l'intervento dei Carabinieri

Sono stati i residenti del quartiere Fumarulo, allertati dal bagliore e dal fumo denso che si levava dall'auto in fiamme, a dare l'allarme alle autorità competenti.

La loro pronta segnalazione ha permesso un intervento rapido e coordinato. Sul luogo dell'incidente sono giunti in breve tempo i Carabinieri della Compagnia di Scalea, che hanno immediatamente avviato le procedure di messa in sicurezza dell'area e di raccolta dei primi elementi utili alle indagini. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine è stato cruciale per circoscrivere l'evento e prevenire ulteriori rischi per la sicurezza pubblica.

Le operazioni iniziali dei Carabinieri si sono concentrate sulla verifica di eventuali pericoli residui e sulla documentazione dello stato del veicolo e del contesto circostante. La presenza di un'auto in fiamme in un'area così centrale e frequentata ha generato un'inevitabile curiosità e apprensione tra la popolazione locale, rendendo ancora più pressante la necessità di fare chiarezza sull'accaduto.

Le indagini in corso e le ipotesi investigative

A seguito dell'incendio, i Carabinieri hanno formalmente aperto un'inchiesta per determinare le cause e le eventuali responsabilità dietro l'episodio. Le indagini sono attualmente in una fase preliminare, ma si stanno svolgendo con la massima attenzione e meticolosità. Al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi sulla natura dell'incendio. Tra le piste investigative, quella di un'ipotesi dolosa, ovvero di un atto volontario e intenzionale, è presa seriamente in considerazione, data la dinamica dell'evento e l'assenza di apparenti cause accidentali immediate.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, visionando eventuali filmati di sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e analizzando ogni minimo dettaglio che possa contribuire a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

L'obiettivo primario è quello di accertare se l'incendio sia stato il risultato di un gesto criminale o di un evento fortuito. La comunità di Praia a Mare attende con interesse gli sviluppi delle indagini, sperando che venga fatta piena luce su questo inquietante episodio che ha interrotto la tranquillità estiva della località.