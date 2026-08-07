Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Torino dalla polizia di Stato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L'operazione è scattata in un appartamento di Piazza Tancredi Giliberti, dove il cittadino italiano nascondeva ben 33 chilogrammi di hashish. La droga, suddivisa in 333 panetti, era celata sotto il letto e all'interno di un piccolo frigorifero nella sua camera.

L'intervento, condotto dagli agenti delle volanti e dell'ufficio investigativo del commissariato di San Secondo, rientra nei quotidiani servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio.

L'attività investigativa aveva già focalizzato l'attenzione sull'appartamento, ritenuto un potenziale luogo di stoccaggio di sostanze stupefacenti. Dopo aver predisposto un servizio di appostamento e osservazione, i poliziotti hanno percepito un forte odore di cannabinoidi provenire dall'alloggio, elemento che ha giustificato l'ingresso e la successiva perquisizione domiciliare.

Il materiale sequestrato nell'appartamento

La perquisizione ha dato esito positivo, portando al sequestro di tutti i 333 panetti di hashish. Oltre alla cospicua quantità di droga, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 1.000 euro in contanti, considerati provento dell'attività illecita, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico con tracce di stupefacente e un impianto professionale di estrazione dell'aria.

Quest'ultimo, verosimilmente, era impiegato per limitare la diffusione del forte odore emanato dalla sostanza stupefacente, tentando di mascherare l'illecito traffico.

Questa operazione si inserisce nel più ampio contesto delle attività di controllo e contrasto allo spaccio condotte regolarmente dalla polizia di Stato sul territorio torinese, con un'attenzione particolare verso le zone e gli immobili sospettati di essere utilizzati per lo stoccaggio e la distribuzione di droga.

Precedenti interventi antidroga nel capoluogo piemontese

L'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio a Torino è confermato da altri recenti interventi. In un'operazione precedente nel quartiere Parella, la Squadra mobile della polizia aveva sequestrato oltre quattro chili di droga, tra cui hashish, marijuana e cocaina, e arrestato un ventenne.

Durante le perquisizioni in due appartamenti e in un box auto di sua proprietà, erano stati trovati 3,270 kg di hashish, 1,336 kg di marijuana e 251 grammi di cocaina. Inoltre, era stato rinvenuto materiale per il confezionamento delle dosi e 3.020 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Il giovane era stato anche denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, tra cui una pistola corta a salve calibro 8 mm.

Questi episodi sottolineano la costante azione delle forze dell'ordine per debellare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti a Torino, attraverso indagini mirate e controlli capillari sul territorio.