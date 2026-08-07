Un significativo guasto a una tubatura idrica ha colpito il cuore di Genova centro nella mattinata del 7 agosto 2026, generando notevoli disagi per residenti e attività commerciali. L'incidente si è verificato con precisione nell'area compresa tra piazza Piccapietra e la galleria Mazzini, un'arteria vitale della città, particolarmente densa di uffici e negozi. La repentina rottura della conduttura ha reso indispensabile un intervento tempestivo, che ha visto la mobilitazione congiunta della polizia locale e dei tecnici specializzati di Ireti, l'ente preposto alla gestione e manutenzione della rete idrica sul territorio genovese.

Le conseguenze immediate del guasto sono state significative. Per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di ripristino, è stata disposta la chiusura dell'accesso al parcheggio situato nelle immediate vicinanze del punto di rottura. Parallelamente, si è resa inevitabile l'interruzione temporanea della fornitura idrica, che ha interessato un numero considerevole di utenze. Si stima che circa una decina di vie siano state coinvolte da questa sospensione, con un impatto preponderante su attività commerciali e uffici, che costituiscono la maggior parte delle utenze nella zona. Al fine di mitigare i disagi per i cittadini e le imprese, è stata prontamente attivata una soluzione alternativa: un'autobotte è stata posizionata in piazza Galeazzo Alessi, pronta a fornire un approvvigionamento idrico di emergenza a tutti gli utenti colpiti dall'interruzione.

Lavori di riparazione e ripristino del servizio

I lavori di riparazione della tubatura danneggiata sono stati avviati con la massima celerità dai tecnici specializzati di Ireti. L'obiettivo primario è ripristinare la piena funzionalità della rete nel minor tempo possibile. Le previsioni attuali indicano che le complesse operazioni dovrebbero concludersi entro la serata di oggi, permettendo così il graduale ripristino della normale erogazione idrica in tutte le aree interessate dal disservizio. La combinazione della chiusura del parcheggio e dell'interruzione prolungata del servizio ha generato disagi significativi, in particolare per le numerose attività lavorative e commerciali che animano questa strategica zona centrale della città, compromettendo parzialmente la loro operatività quotidiana.

Il ruolo di Ireti nella gestione idrica cittadina

Ireti si conferma l'attore chiave nella gestione della rete idrica sul territorio di Genova. L'azienda, che fa parte del prestigioso gruppo Iren, ha la responsabilità primaria della distribuzione dell'acqua potabile e della costante manutenzione delle infrastrutture idriche cittadine. Tra le sue funzioni essenziali rientra la gestione delle emergenze, come dimostrato dall'intervento odierno in seguito al guasto improvviso. Ireti è inoltre incaricata di predisporre e attivare servizi sostitutivi, quali l'impiego di autobotti, fondamentali per assicurare la continuità dell'approvvigionamento idrico agli utenti anche in situazioni di interruzione del servizio, minimizzando l'impatto sulla vita quotidiana e sulle attività economiche della città.