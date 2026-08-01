Una tragica vicenda ha colpito il centro di Perugia, dove un musicista di 55 anni, di origini siciliane, è stato trovato deceduto all'interno della sua stanza d'albergo. La sua compagna, che lo accompagnava, è stata ricoverata in ospedale e si trova in gravi condizioni. L'episodio è avvenuto mentre la coppia soggiornava nella città umbra per un impegno artistico.

I due erano a Perugia per un concerto presso la storica Sala dei Notari, parte di un gruppo musicale di circa quaranta elementi. L'allarme è stato lanciato dagli altri componenti: non vedendoli presentarsi per l'esibizione, i colleghi si sono preoccupati e hanno deciso di recarsi nella loro camera.

La scoperta della drammatica situazione ha innescato l'intervento urgente dei soccorsi e delle forze dell'ordine, che hanno avviato le prime verifiche.

Indagini sulla sospetta intossicazione

Le indagini sull'accaduto sono condotte dai carabinieri, che seguono l'ipotesi di un incidente fatale causato da una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa pista è emersa fin dalle prime fasi dei rilievi, data la natura dei sintomi e le condizioni in cui sono stati trovati i due. Il monossido di carbonio, un gas inodore e incolore, è noto per la sua letalità e la difficoltà di essere percepito senza appositi rilevatori.

Un elemento cruciale per le indagini è la posizione della camera d'albergo, situata in prossimità di un locale tecnico che ospita una caldaia.

Gli accertamenti mirano a stabilire se una fuoriuscita del gas possa essere partita proprio da qui. Sono state avviate verifiche tecniche e scientifiche sugli impianti per determinare l'origine della possibile dispersione di monossido di carbonio e accertare eventuali responsabilità. L'obiettivo è ricostruire la dinamica degli eventi che hanno condotto a questa tragica perdita e al grave stato di salute della donna.

Il contesto del concerto

Il soggiorno a Perugia della coppia era dedicato alla musica. Il gruppo, di una quarantina di artisti, era pronto a esibirsi alla Sala dei Notari, luogo di grande prestigio. La notizia della tragedia ha avuto un profondo impatto sulla comunità musicale e sui partecipanti all'evento, che hanno contribuito a far scattare l'allarme. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto tecnico e le cause precise di questo tragico incidente.