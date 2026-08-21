Nel corso dell'ultimo anno, il Trentino Alto Adige ha registrato un totale di 170 furti di autoveicoli. Questo dato, emerso da un'attenta analisi delle denunce raccolte nella regione, evidenzia una realtà contenuta e specifica se paragonata al contesto nazionale. A livello italiano, infatti, il fenomeno dei furti d'auto assume dimensioni ben più ampie, con circa 120.000 veicoli sottratti ogni anno. La differenza numerica sottolinea la peculiarità della situazione trentina, dove il problema, pur presente, non raggiunge la stessa gravità riscontrabile in altre aree del Paese.

Efficacia nel recupero dei veicoli: un dato regionale distintivo

Un aspetto particolarmente significativo e positivo che emerge dall'analisi riguarda l'efficacia delle operazioni di recupero dei mezzi rubati. Dei 170 veicoli sottratti in Trentino Alto Adige, ben 70 sono stati ritrovati e, di conseguenza, prontamente restituiti ai legittimi proprietari. Questa percentuale di recupero, che si attesta su un valore superiore al 40%, rappresenta un risultato notevole e si distingue in modo favorevole rispetto alla media nazionale. Nel resto d'Italia, infatti, la percentuale di ritrovamento dei veicoli rubati è sensibilmente inferiore, con una media di appena il 37% delle auto sottratte che riesce a essere recuperata.

Tale divario evidenzia una maggiore efficienza nelle attività di indagine e recupero messe in atto nella regione alpina.

Il Trentino Alto Adige: un modello di contenimento dei furti d'auto

Il confronto con le altre regioni italiane conferma il Trentino Alto Adige come una delle aree con il più basso numero di furti d'auto su scala nazionale. La situazione locale si presenta, infatti, decisamente meno critica, sia per quanto concerne il numero assoluto di veicoli rubati sia per l'elevata percentuale di mezzi che vengono recuperati dopo il furto. Mentre il dato nazionale, che registra un impressionante totale di 120.000 furti di auto all'anno, delinea un quadro di maggiore complessità e urgenza, la realtà del Trentino Alto Adige offre un esempio di gestione più efficace del fenomeno.

I dati raccolti suggeriscono, in sintesi, che il problema dei furti d'auto in Trentino Alto Adige, pur essendo una realtà con cui confrontarsi, rimane significativamente contenuto rispetto al panorama italiano generale. Questo si accompagna a una notevole capacità di recupero dei veicoli, che si conferma costantemente superiore alla media nazionale, contribuendo a mitigare l'impatto di questi crimini sui cittadini della regione.