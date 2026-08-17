È partito ieri mattina dal campo volo di Capo d’Orlando, in provincia di Messina, l’ultraleggero di cui si sono perse le tracce nella zona dell’Alto Tirreno Cosentino. Il velivolo era diretto all’aviosuperficie di Sibari, nel territorio di Cassano allo Ionio, dove era atteso tra le 10.30 e le 11.

A bordo due persone

Ai comandi dell’ultraleggero si trovava l’avvocato Carlo Arnulfo, 64 anni, residente a Roma. Con lui viaggiava Angela Buccico, 55 anni, residente a Matera.

I due erano arrivati all’aviosuperficie Sibari Fly giovedì scorso, per poi ripartire poco dopo alla volta di Capo d’Orlando.

Il presidente della struttura, Mario Varca, ha ricordato all’ANSA l’ultimo incontro con il pilota: "Quando è partito - ha raccontato all’ANSA il presidente della struttura Mario Varca - mi ha detto che sarebbe andato in Sicilia per il Ferragosto. Quando torno, ha aggiunto, passiamo una giornata qua insieme".