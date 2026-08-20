Un ultraleggero è precipitato tragicamente a Fuscaldo, nella località di Laghicello, situata nel Cosentino, causando la morte di due persone. L'incidente ha immediatamente innescato un'inchiesta approfondita da parte della Procura di Paola, la quale si trova tuttavia a dover condurre le indagini senza il supporto cruciale della scatola nera. Questo dispositivo, infatti, non è previsto per il modello specifico del velivolo coinvolto, come confermato da fonti vicine all'inchiesta. Tale assenza rappresenta un ostacolo significativo, poiché la scatola nera è fondamentale per registrare dati di volo e comunicazioni essenziali, utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e le circostanze dell'accaduto.

La Procura ha prontamente avviato un'indagine per accertare le cause esatte del disastro aereo, formulando l'ipotesi di disastro colposo. Per supportare gli accertamenti tecnici, sono stati ufficialmente nominati due consulenti esperti: Walter Curione, proveniente dall'Aeronautica Militare, e Salvatore Cetraro, ingegnere e consulente di fiducia. Il loro incarico principale sarà quello di esaminare attentamente i resti del piccolo aereo biposto, con l'obiettivo di verificare il corretto funzionamento di tutti i suoi dispositivi di sicurezza e di stabilire con certezza le ragioni che hanno portato all'impatto fatale con il suolo.

Le operazioni di recupero e gli accertamenti autoptici

Nel frattempo, le complesse operazioni di recupero dell'ultraleggero sono ancora in corso nella frazione montana di Fuscaldo.

Il personale specializzato del nucleo Saf dei Vigili del fuoco è impegnato sul campo per recuperare i rottami del velivolo e mettere in sicurezza l'area. Parallelamente, sono stati fissati importanti accertamenti medico-legali: lunedì 24 agosto si terrà l'autopsia sui corpi delle due vittime. Si tratta di Carlo Arnulfo, 64 anni, originario di Roma, e Angela Buccicco, 55 anni, di Matera. L'esame autoptico sarà eseguito dall'equipe di medicina legale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Catanzaro, sotto la direzione della dottoressa Isabella Aquila, la quale ha già coordinato le delicate operazioni di rimozione delle salme dal luogo dello schianto.

Le sfide investigative senza la scatola nera

La mancanza della scatola nera, non obbligatoria per gli ultraleggeri secondo la normativa vigente, rappresenta un elemento che inevitabilmente complica le indagini in corso. Nonostante questa limitazione tecnica, la Procura di Paola prosegue con determinazione il suo lavoro investigativo. Le attività si concentrano sull'analisi tecnica approfondita dei frammenti del velivolo e sulla raccolta meticolosa di tutte le testimonianze disponibili. L'obiettivo primario è ricostruire con la massima accuratezza possibile la sequenza degli eventi che hanno portato al tragico incidente, cercando di fare piena luce sulle eventuali responsabilità e sulle cause precise che hanno determinato la caduta dell'ultraleggero, un evento che ha scosso la comunità locale.