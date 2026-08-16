Una tragedia stradale ha scosso l'Ungheria nella notte del 16 agosto 2026, quando un autobus immatricolato in Polonia si è ribaltato sull'autostrada M3. L'incidente, avvenuto intorno all'una del mattino, ha causato la morte di dodici persone e il ferimento grave di almeno altre dieci, gettando un'ombra di dolore sulla regione orientale del Paese. Il pullman stava viaggiando in direzione di Mezokeresztes, una località situata a est della capitale ungherese, Budapest, quando è stato coinvolto nel sinistro fatale.

Il bilancio drammatico è stato confermato dal primo ministro ungherese, Péter Magyar, che ha utilizzato un post su Facebook per annunciare la notizia e esprimere le sue condoglianze.

Contestualmente, la polizia ungherese ha rilasciato un comunicato ufficiale, fornendo dettagli specifici sul luogo esatto e le circostanze che hanno portato al tragico ribaltamento. Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per accertare le cause precise dell'accaduto, mentre i soccorritori lavoravano senza sosta sul posto.

Il drammatico ribaltamento sull'autostrada M3

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, l'autobus, identificato dalla sua targa polacca, stava percorrendo il tratto orientale dell'autostrada M3. Il veicolo procedeva in direzione est, nei pressi della città di Mezokeresztes, una località che dista circa centotrenta chilometri a est di Budapest.

Intorno all'una del mattino del 16 agosto 2026, per cause ancora da definire, il pullman è improvvisamente uscito dalla carreggiata, precipitando in un fossato adiacente e ribaltandosi violentemente. L'impatto è stato devastante, come testimoniato dall'elevato numero di vittime e feriti che ha richiesto un massiccio intervento delle squadre di emergenza.

Il primo ministro Péter Magyar, nel suo messaggio pubblico, oltre a esprimere il profondo cordoglio per le famiglie colpite da questa immane perdita, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i soccorritori. Questi ultimi sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente, lavorando incessantemente per estrarre i feriti dalle lamiere e fornire le prime cure, in un'operazione complessa e delicata che ha visto impegnate diverse squadre di emergenza, tra cui ambulanze, vigili del fuoco e forze di polizia.

L'importanza strategica dell'autostrada M3

L'autostrada M3 rappresenta una delle principali arterie di comunicazione dell'Ungheria, estendendosi per circa 281 chilometri. Questa importante infrastruttura stradale collega la capitale Budapest con la città di Nyíregyháza, proseguendo poi verso il confine con l'Ucraina. La sua gestione è affidata alla società pubblica ungherese responsabile delle infrastrutture stradali, che ne garantisce la manutenzione e la sicurezza. Il tratto in cui si è verificato il sinistro mortale si trova nella parte orientale del Paese, una regione che fa affidamento su questa arteria per i collegamenti e i trasporti di merci e persone. L'incidente ha evidenziato l'importanza della sicurezza stradale su percorsi ad alta percorrenza come l'M3, richiamando l'attenzione sulle condizioni e le precauzioni necessarie per chi viaggia su tali arterie vitali per la mobilità nazionale e internazionale.