Un uomo di 49 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime a seguito di un drammatico incidente domestico avvenuto nella serata di ieri. L'uomo è stato travolto dalle fiamme mentre tentava di accendere un barbecue nella sua abitazione a Carpineto della Nora, in provincia di Pescara. La dinamica dell'accaduto, ancora oggetto di approfonditi accertamenti, ha visto l'uomo investito da una violenta fiammata di ritorno. Questa, scaturita durante l'accensione della brace, ha provocato la successiva esplosione della bottiglia di alcol che stava utilizzando per facilitare il processo.

L'evento ha causato ustioni estese e profonde su gran parte del corpo del malcapitato, rendendo il suo quadro clinico estremamente critico.

L'intervento immediato dei soccorsi e il trasferimento d'urgenza

L'allarme è stato lanciato immediatamente dopo l'incidente, attivando una tempestiva risposta dei soccorsi. Sul posto sono giunti con urgenza i sanitari del 118 di Pescara, che hanno operato anche con l'ausilio di un elicottero, data la serietà della situazione. Le prime manovre di stabilizzazione hanno incluso l'intubazione del ferito, una procedura necessaria per garantirne la respirazione. Successivamente, l'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del capoluogo adriatico per le prime cure salvavita.

Data la gravità delle lesioni riportate, con ustioni che interessano oltre il 70 per cento del corpo, si è reso indispensabile il trasferimento al centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli, una struttura specializzata nella gestione di casi così complessi. La corsa contro il tempo per salvare la vita dell'uomo continua in questo centro d'eccellenza.

Accertamenti in corso e l'allerta sui rischi dell'accensione

Parallelamente all'emergenza sanitaria, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Penne. Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione l'esatta dinamica dei fatti e le cause che hanno portato all'esplosione della bottiglia di alcol.

L'indagine mira a chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto. L'episodio serve anche da monito sui pericoli intrinseci nell'utilizzo di sostanze altamente infiammabili, come l'alcol, per l'accensione di barbecue o bracieri. Questa pratica, purtroppo diffusa, comporta rischi elevati e può avere conseguenze devastanti, come tragicamente dimostrato da questo incidente. Le autorità continuano a raccomandare la massima cautela e l'adozione di metodi sicuri per evitare simili tragedie domestiche.