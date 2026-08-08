La comunità di San Giuliano di Puglia si è stretta nel ricordo e nella commemorazione dei minatori molisani che persero la vita nella tragica catastrofe di Marcinelle. Un omaggio particolare è stato tributato a Francesco Cicora, originario del paese e tragicamente annoverato tra i dispersi nel disastro della miniera di Bois du Cazier. L'evento si è svolto in occasione del settantesimo anniversario di quella drammatica giornata dell'8 agosto 1956, un'occasione per riflettere sul sacrificio di numerosi lavoratori italiani emigrati in Belgio e per rinnovare l'impegno per la sicurezza.

La toccante cerimonia, tenutasi nel cimitero comunale, ha preso il via alle ore 18.30. Officiata dal parroco Saverio Shiju, ha rappresentato un profondo momento di raccoglimento e preghiera. Durante la commemorazione, sono stati deposti fiori al cippo che ricorda le vittime e, in un gesto di memoria duratura, è stata inaugurata una scultura donata dalla famiglia Cicora, simbolo tangibile del legame indissolubile tra la comunità e i suoi figli scomparsi. La partecipazione istituzionale e familiare ha sottolineato l'importanza dell'evento: erano presenti l'Assessore comunale alle Politiche sociali e all'istruzione, Maria Luisa Barbieri, il Presidente dell'InterComites del Belgio, Mario Castelli, e Dante Cicora, figlio del minatore di San Giuliano che trovò la morte a Bois du Cazier.

Il monito di Marcinelle: un appello per la sicurezza sul lavoro

Contemporaneamente, un'altra significativa iniziativa si è svolta a Marcinelle, in Belgio. Il sindaco di San Giuliano di Puglia, Antonello Nardelli, accompagnato dal vicesindaco Arduino Ritucci e da Michele Cicora, anch'egli figlio di Francesco Cicora, ha partecipato alla scoperta di una targa commemorativa. Questo gesto simbolico ha voluto onorare la memoria del minatore sangiulianese e, al contempo, lanciare un messaggio forte e chiaro sull'urgenza di garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sindaco Nardelli ha pronunciato parole che risuonano come un monito eterno: "Marcinelle deve rimanere un monito eterno affinché nessun lavoratore debba mai più trovarsi a scegliere tra il lavoro e la propria vita".

Un'affermazione che ribadisce la necessità di prevenire ogni forma di incidente mortale e di tutelare la dignità e la vita di ogni lavoratore.

Il messaggio veicolato dall'amministrazione comunale di San Giuliano di Puglia non si è limitato al ricordo del sacrificio delle vittime, ma ha voluto anche sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità impellente di rafforzare le misure di prevenzione e protezione. L'obiettivo è chiaro: evitare che tragedie simili possano ripetersi, promuovendo una cultura della sicurezza che ponga la vita umana al centro di ogni attività lavorativa.

San Giuliano di Puglia: una comunità impegnata per la prevenzione

La sensibilità di San Giuliano di Puglia verso il tema della sicurezza non è nuova, ma affonda le radici nelle esperienze dolorose che hanno segnato la sua storia.

Il paese è da tempo riconosciuto per la sua costante attenzione a queste tematiche, diventate centrali nel ricordo delle tragedie che hanno colpito la comunità in diverse occasioni. L'impegno per la memoria e la prevenzione è stato evidenziato anche in altre circostanze commemorative, dedicate non solo alla sicurezza sul lavoro ma anche a quella nelle scuole e negli spazi pubblici. Le istituzioni locali, in sinergia con la cittadinanza, continuano a promuovere con determinazione azioni di sensibilizzazione e progetti concreti volti a garantire migliori condizioni di sicurezza e un generale benessere per tutti, con particolare attenzione ai contesti lavorativi e, in senso più ampio, a tutti gli ambienti di vita quotidiana.