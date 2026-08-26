Un tentato furto di preziosi è stato sventato nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 agosto, intorno alle 3, nella frazione Sforzesca di Vigevano, in provincia di Pavia. L'obiettivo dei malviventi era la villa del conte Castelbarco Albani, da cui intendevano sottrarre orologi di valore e gioielli. L'azione rapida della custode e l'intervento tempestivo della polizia hanno permesso di arrestare due dei responsabili, entrambi sessantaduenni, mentre un terzo complice è riuscito a fuggire.

L'episodio ha avuto inizio quando i ladri sono riusciti a forzare una porta finestra della residenza, un'azione che ha immediatamente fatto scattare il sistema d'allarme.

Il suono dell'allarme ha destato la custode della villa, che si è prontamente accorta della presenza degli intrusi all'interno della proprietà. Senza esitazione, la custode ha allertato le forze dell'ordine, fornendo dettagli cruciali per un intervento mirato.

L'intervento decisivo e gli arresti in flagranza

Gli agenti della polizia sono giunti sul posto con grande rapidità, sorprendendo i malintenzionati ancora intenti a raccogliere la refurtiva. L'intervento fulmineo ha permesso di bloccare e arrestare in flagranza di reato i due uomini di 62 anni. Nonostante l'efficacia dell'operazione, un terzo individuo, che faceva parte del gruppo, è riuscito a eludere la cattura, dileguandosi nelle campagne circostanti.

Le ricerche per rintracciare il fuggitivo sono tuttora in corso, con le autorità impegnate a ricostruire l'intera dinamica e a identificare il complice.

Recupero della refurtiva e la fine del tentativo di furto

Durante le fasi dell'intervento, le forze dell'ordine hanno proceduto al recupero dell'intera refurtiva. I ladri avevano già riempito diversi sacchi con gli oggetti di valore, tra cui numerosi orologi di pregio e gioielli. Tutti i beni sono stati prontamente riconsegnati ai legittimi proprietari, il conte Castelbarco Albani, che ha potuto così rientrare in possesso dei suoi preziosi. Questo successo è il risultato della sinergia tra la prontezza della custode e la professionalità degli agenti, che hanno evitato un ingente danno economico e morale.

L'episodio sottolinea l'importanza dei sistemi di sicurezza e della vigilanza. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto del tentato furto e per assicurare alla giustizia anche il terzo complice. La comunità di Vigevano, e in particolare la frazione Sforzesca, ha espresso apprezzamento per l'efficacia dell'intervento che ha garantito la sicurezza e la legalità nel territorio.