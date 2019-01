Annuncio

Il tiramisù per intolleranti al latte è un'ottima variante per chi non vuol privarsi di questo gustoso dolce ma soffre di appunto di un'intolleranza. La ricetta prevede semplicemente la sostituzione del mascarpone con la panna di riso, o volendo con la panna di soia: una scelta questa che va in base alle preferenze di ciascuno.

Vediamo quindi come realizzare un golosissimo tiramisù senza mascarpone.

Ingredienti per 4 persone

500 gr di savoiardi

500 gr di panna di riso (o soia a piacere)

100 gr di zucchero

un bicchierino di liquore

caffè q.b.

cacao amaro in polvere q.b.

sale, un pizzico

Procedimento

Per realizzare il tiramisù per intolleranti al latte [VIDEO], iniziamo con il preparare il caffè, mettendolo da parte in modo da farlo raffreddare ed averlo già pronto quando andremo ad assemblare il dolce.

Passiamo quindi alla preparazione della crema separando i tuorli delle uova dagli albumi. Successivamente andiamo a montare i tuorli con metà dello zucchero e il bicchierino di liquore, fino a quando otterremo un composto chiaro e cremoso: per farlo aiutiamoci utilizzando le fruste elettriche.

Intanto, a parte, montiamo gli albumi a neve con un pizzico di sale e l'altra metà dello zucchero che ci resta. Fatto questo montiamo con le fruste elettriche la panna di riso (o di soia) e poi andiamo ad aggiungerla alla crema di tuorli preparata in precedenza. Quando saranno amalgamati per bene possiamo aggiungere, poco per volta, gli albumi montati a neve.

Il consiglio è quello di utilizzare una spatola per evitare di "smontare" il nostro composto.

Composizione del tiramisù

Prendiamo i savoiardi, inzuppiamoli nel caffè e disponiamoli in una terrina. Fatta questa operazione, aggiungiamo uno strato di crema e livelliamo bene, poi andiamo ad inserire un altro strato di biscotti inzuppati e copriamo ancora con la crema. Infine aggiungiamo dell'abbondante cacao in polvere e lasciamo riposare in frigo per almeno 3-4 ore prima di servirlo.

Sostituire il mascarpone con la panna di riso è una valida soluzione per chi ha appunto l'intolleranza al latte, ma anche per chi cerca tutta la bontà del classico tiramisù con un po' più di leggerezza: infatti utilizzare una panna non derivante dal latte renderà questo dolce più leggero e delicato.

Alcuni piccoli consigli prima di chiudere: aggiungiamo il liquore direttamente nel caffè per avere un gusto più deciso e mettiamo una spolverata di cacao in ogni strato di crema per avere un tiramisù ancora più goloso [VIDEO].