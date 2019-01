Annuncio

La torta alle mele per intolleranti al latte è un'ottima variante per chi non può mangiare ne' il latte ne' i suoi derivati, ma non vuole comunque privarsi di gustare questo prelibato dolce con le mele. La realizzazione è molto semplice, infatti si tratta essenzialmente di sostituire il latte e il burro con ingredienti di origine vegetale: al posto del latte vaccino andiamo ad utilizzare il latte di mandorla, oppure latte di soia o di riso, in base al gusto personale. Mentre il burro invece verrà sostituito dalla margarina.

Ma vediamo ora gli ingredienti e il procedimento.

Ingredienti per una teglia da 25 cm di diametro

4 mele

2 uova

200 gr di farina 00

200 gr di zucchero

100 gr di margarina

200 ml di latte di mandorla

1/2 fialetta di aroma al limone

1 limone

1 cucchiaino di cannella in polvere

1 bustina di lievito in polvere per dolci

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Per realizzare la torta [VIDEO] di mele per intolleranti al latte iniziamo con lo sciogliere la margarina a bagnomaria, mettendola poi da parte.

Successivamente andiamo a sbucciare e tagliare a fettine le mele, mettiamole in una ciotola e mettiamo il succo di limone in modo da evitare che si anneriscano.

In una ciotola capiente rompiamo le uova, aggiungiamo lo zucchero e iniziamo a sbattere il tutto con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Appena ottenuto il risultato mettiamo la margarina sciolta in precedenza che nel frattempo si sarà intiepidita, la cannella in polvere e l'aroma al limone.

Fatto questo mettiamo poco per volta la farina e il lievito setacciati e continuiamo a montare sempre con le fruste, infine aggiungiamo il latte di mandorla a filo.

A questo punto mettiamo metà delle mele tagliate nell'impasto e, aiutandoci con una spatola per non smontare il composto, le amalgamiamo.

Ungiamo poi la teglia con la margarina e infariniamo per evitare che si attacchi l'impasto, andando a versarlo all'interno di essa.

Poi decoriamo la superficie della torta con l'altra metà delle mele. Cuociamo il tutto in forno [VIDEO] statico a 180° per circa 45-50 minuti. Facciamo comunque sempre la prova stecchino per essere sicuri che la torta sia cotta anche al centro, una volta sfornata facciamo raffreddare e cospargiamo con zucchero a velo.

La torta a questo punto è pronta per essere gustata anche da parte di chi ha intolleranze al latte e ai suoi derivati, senza dover adottare necessariamente soluzioni completamente vegane. Chiudiamo con un consiglio: chi non ama il sapore della cannella può sostituirla con dell'aroma alla vaniglia.