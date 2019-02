Annuncio

Un gustosissimo dolce per festeggiare il Carnevale, che è ormai alle porte, sono i famosi tortelli alla crema pasticcera, diffusi in tutta l'Italia. Le paste ripiene fritte le preparavano già gli antichi Romani e venivano vendute nei banchetti di strada ai viandanti come merende e spuntini. La preparazione di questo squisito dessert è semplicissima e la tempistica è di circa un'ora. Gli ingredienti per la crema pasticcera sono: 3 dl di latte, 75 grammi di zucchero, 3 tuorli di uova, 25 grammi di farina, 1 limone e mezza stecca di vaniglia. Gli ingredienti per la preparazione dei tortelli, invece, sono: 300 grammi di farina, 250 ml di latte, 150 grammi di zucchero, 1 bustina di vanillina, 1 limone, 100 grammi di burro, mezza bustina di lievito, 2 tuorli di uova, 6 uova, zucchero a velo, olio di semi e sale.

La preparazione dei tortelli e della crema pasticcera

In una pentola unire il latte, 100 grammi di zucchero, la vanillina, la scorza del limone grattugiata, il burro ammorbidito e un pizzico di sale, portare a ebollizione mescolando con un cucchiaio di legno, incorporare la farina e il lievito, togliere dal fuoco e amalgamare. Rimettere la pentola sul fuoco, abbassare la fiamma al minimo e continuare a mescolare fino a quando il composto risulterà asciutto e si sarà formata una patina sul fondo della pentola, dopodiché togliere dal fuoco, trasferire il composto ottenuto in una ciotola e lasciare raffreddare. Versare i due tuorli nella ciotola, amalgamare, aggiungere le uova una alla volta e mescolare facendole assorbire al composto.

Scaldare una padella con abbondante olio, prendere un cucchiaio del composto realizzato, adagiarlo nella padella aiutandosi con un altro cucchiaio e friggerlo girandolo spesse volte fino ad ottenerne la doratura; infine, toglierlo dal fuoco, sgocciolarlo con una schiumarola e asciugarlo sulla carta assorbente.Tale procedimento va ripetuto fino all'esaurimento del composto. Quanto alla preparazione della crema pasticcera, versare il latte in un pentolino, unire metà dello zucchero, la vaniglia, la scorza del limone grattugiata e portare a ebollizione. In una ciotola sbattere i tuorli con lo zucchero rimasto, incorporare la farina, aggiungere il latte bollente, amalgamare, mettere il composto in una casseruola e cuocere per cinque minuti.

A fine cottura, togliere dal fuoco e lasciare raffreddare. Disporre i tortelli nel piatto da portata sopra un letto di crema pasticcera, spolverarli con lo zucchero a velo e servirli in tavola.