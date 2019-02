Annuncio

Veloce e facile da preparare, il polpettone di verdure è una ricetta vegana delicata e gustosa. Un morbido ripieno di verdure crea uno sformato invitante da cuocere in forno. Il polpettone con verdure diventa così un delizioso antipasto o un raffinato secondo, un'interpretazione vegetariana inconsueta ma gustosa come il classico polpettone di carne. Facilmente digeribile e perfetta per soddisfare i gusti di coloro che non mangiano carne, questa ricetta è beneamata da grandi e piccini e risulta impeccabile anche in vista di un'occasione speciale.

Lista degli ingredienti per il polpettone di verdure

- 200 grammi di lenticchie secche

- 1 carota

- 1 patata

- 1 zucchina

- 1 scalogno

- 3 cipollotti freschi

- 2 cucchiai di salsa di soia

- basilico

- erba cipollina

- sale q.b.

- pepe q.b.

- pangrattato q.b.

- olio evo

Come preparare il polpettone di verdure

Per prima cosa, iniziare a cuocere le lenticchie, riempiendo una pentola con acqua salata e avviando la cottura a fiamma media, proseguendo fino a quando le lenticchie non hanno assorbito completamente l'acqua di cottura. Spellare la carota e tagliare a cubetti. Lavare sotto l'acqua corrente la zucchina e tagliare a tocchetti. Tritare lo scalogno, prendere i cipollotti e ridurre i gambi verdi a dadini. In una padella irrorata da due cucchiai d'olio, versare le verdure e scottarle a fuoco medio, aromatizzando anche con lo spicchio d'aglio. Salare, pepare, quindi integrare anche le lenticchie, precedentemente scolate e centrifugate con un robot da cucina.

Eliminare l'aglio e a questo punto integrare anche la patata, schiacciandola con una forchetta. Spezzettare il basilico, versandolo sul trito di verdure, incorporare anche l'erba cipollina e aromatizzare ulteriormente versando la salsa di soia. Il composto dovrà apparire piuttosto denso e ben compattato, se così non fosse sarà necessario versare un po' di sale e di pangrattato. Plasmando con le mani, si darà una forma rettangolare al composto di verdure, realizzando un polpettone affusolato. Adagiare la pietanza sulla carta forno e ricoprire con il pangrattato, oliando la superficie prima di procedere alla cottura. Trasferire in uno stampo da plumcake e cuocere in forno preriscaldato a 170° C per 35 minuti circa.

Il polpettone di verdure appena sfornato è pronto da servire, magari tagliato a fette e accompagnando ciascuna porzione con un cucchiaio di pomodorini, saltati in padella con olio e basilico.