La torta agli agrumi è un dessert semplice e genuino, gustoso e perfetto per accontentare i gusti di grandi e piccini. Un soffice pan di Spagna privo di latte soddisfa le esigenze dei soggetti intolleranti al lattosio, anche l'assenza di uova fa sì che questo dessert sia idoneo per tutti, regalando una sferzata d'energia e una nota di dolcezza anche a chi è allergico alle uova. La ricetta è facile da preparare, bastano piccoli accorgimenti e in poco tempo si otterrà un dessert delicato e squisito.

Lista degli ingredienti per la torta agli agrumi

- 160 gr di zucchero

- 320 gr di farina

- 120 gr di olio di semi

- 150 ml di succo di mandarino

- 200 ml di succo d'arancia

- 25 ml di succo di limone

- 16 gr di lievito per dolci

- buccia di mandarino, limone e arancia grattugiato

Per la crema:

- 200 ml di succo d'arancia

- 300 ml di latte naturale o di soia

- 100 gr di zucchero

- 60 gr di farina tipo 00

- buccia d'arancia

Procedimento per la torta agli agrumi

In una ciotola capiente, versare la farina e il lievito precedentemente setacciati, integrandoli alla perfezione. Quindi aggiungere lo zucchero e il succo degli agrumi filtrato, miscelando fino ad amalgamare il composto. Incorporare anche le bucce di agrumi grattugiate e aggiungere l'olio.

Assemblare tutti gli ingredienti utilizzando un frullino elettrico, a questo punto oliare una tortiera o adagiare la carta forno sul fondo. Versare l'impasto della torta nel recipiente, cuocendo il dessert in forno preriscaldato a 180° C per circa 35 minuti. Controllare che la cottura si 'perfetta', infilando uno stuzzicadenti nella torta. Se non attecchisce parte dell'impasto, la torta agli agrumi è pronta per essere sfornata. Lasciare raffreddare e procedere alla preparazione della crema, scaldando il latte in un pentolino e integrando anche la buccia d'arancia.

A questo punto, aggiungere lo zucchero e mescolare fino a ottenere un composto liscio. Integrare anche la farina e girare in continuazione.

Cuocere per circa 10 minuti a fiamma bassa, quando la crema apparirà piuttosto densa, spegnere il fuoco e lasciare raffreddare. Adagiare una pellicola sul recipiente, che dovrà andare a contatto con la crema. Riprendere il dolce, tagliarlo a metà e formare due dischi. Farcire il primo disco con la crema, quindi adagiare l'altra metà e chiudere il dessert. Cospargere la superficie con lo zucchero a velo ed ecco pronta la torta agli agrumi senza latte.