Il plumcake al caffè senza burro è un dessert soffice e buonissimo, perfetto da servire in tavola in qualsiasi momento della giornata. Un soffice impasto composto da uova e farina racchiude in sé il gusto unico del caffè, che conferisce al dessert un aroma accattivante e armonioso. L'assenza di burro fa sì che i soggetti intolleranti al lattosio possano deliziarsi, assaporando una fetta di dessert gustosa ma anche facilmente digeribile. La ricetta del plumcake al caffè diventa ancor più leggera, ma altrettanto saporita, sostituendo al latte quello di riso o di soia.

Lista degli ingredienti per la preparazione del plumcake al caffè senza burro

- 120 grammi di zucchero di canna

- 300 millilitri di latte

- 250 grammi di farina tipo 00

- 1 bustina di lievito per dolci

- 50 grammi di fecola di patate

- 1 bustina di vanillina

- 50 grammi di cioccolato fondente

- 1 tazzina di caffè

Le dosi consigliate sono per 8 persone.

Procedimento per realizzare soffici plumcake al caffè

Per prima cosa, setacciare la farina, il lievito e la fecola di patate, versando le polveri in una ciotola capiente. Introdurre lo zucchero e iniziare a miscelare il tutto, utilizzando un frullatore elettrico. Diluire integrando il latte tiepido a filo, continuare a frullare fino a che gli ingredienti non siano perfettamente amalgamati. Aromatizzare con la vanillina e versare anche la tazzina di caffè. Si otterrà così un composto soffice e compatto al tempo stesso. Tritare il cioccolato fondente, ottenendo dei pezzetti grossolani e integrarli nell'impasto. Imburrare uno stampo da plumcake, rivestendolo di carta forno per far sì che l'impasto non aderisca sul fondo. Infornare il dessert in forno preriscaldato a 180° C e cuocere per 30/35 minuti circa.

Per completare la cottura in modo ottimale, controllare che il plumcake sia cotto infilando uno stuzzicadenti nel dolce. Se non attecchisce parte dell'impasto sui bordi del bastoncino di legno, il plumcake è cotto alla perfezione. Una versione ancora più rustica, ma altrettanto gustosa del plumcake, prevede l'utilizzo della farina integrale al posto di quella tipo 00. Integrandola nell'impasto però bisognerà aumentare leggermente la dose di latte, incrementandone altri 50 grammi, poiché la farina integrale assorbe più liquidi. Coloro che preferiscono l'orzo al caffè possono sostituirlo, in modo tale da creare un plumcake senza burro altrettanto buono.