La pasta fredda con ricotta, pomodorini e olive nere è una tipica ricetta estiva da servire fredda, condita con ingredienti freschi e colorati. Una pietanza da preparare anche in anticipo per un picnic, un buffet o per una cena all'aperto con gli amici, essa è perfetta anche per una pausa pranzo speciale al lavoro, per sostituire il solito panino o l'insalata. Può essere realizzata in tanti modi diversi, a seconda dei gusti o delle occasioni, ma è sempre buonissima.

Di seguito approfondiamo la ricetta per una pasta fredda tipicamente mediterranea, con ricotta romana, pomodorini rossi e gialli, olive nere e per completare, caciotta romana a dadetti.

Un piatto unico, completo e veloce

Spesso le insalate di riso o pasta sono considerate qualcosa di random che si realizza con qualsiasi cosa si abbia in casa in quel momento.

Insomma basta avere fantasia, provare gli abbinamenti giusti o che più piacciono e si possono realizzare buoni primi piatti freddi in pochissimo tempo. Gli ingredienti di questa pasta sono la vera essenza. Se sono scadenti, si otterrà una pasta scadente, e viceversa.

È possibile optare per una versione gluten free, adatta quindi anche ai celiaci, utilizzando la buonissima pasta di riso integrale e teff di Farabella, che le dà, oltre che un gusto particolare, un buon apporto di fibre. Il quantitativo di fibre può essere addirittura cinque volte maggiore di quello della pasta bianca e anche l’apporto proteico (circa il 12%) è decisamente superiore.

Proprio per quest’ultimo motivo la pasta integrale è un’ottima scelta anche per vegetariani e vegani che a volte assumono nel corso della giornata poche proteine.

Ingredienti

Quantitativi per quattro persone:

320 gr. di pasta senza glutine

200 gr. di ricotta romana

100 gr. di caciotta romana

3 cucchiai di formaggio grattugiato

100 gr. di olive nere

300 gr. di pomodorini rossi

100 gr. di pomodorini gialli

3 cucchiai di olio extra vergine di oliva

Basilico q.b.

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Procedimento

Per preparare la pasta fredda con ricotta, pomodorini e olive nere, occorre innanzitutto mettere a cuocere in una pentola capiente la pasta, avendo cura di toglierla al dente e subito dopo averla scolata, di passarla sotto l’acqua fredda per bloccare la cottura.

Nel frattempo in un mixer frullare insieme la ricotta, il formaggio grattugiato, il basilico quanto basta, i pomodorini rossi (non tutti i 300 grammi, ne servirà qualcuno da aggiungere a pezzetti) , aggiungere un po’ di sale e di pepe, fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso.

Appena la pasta sarà pronta, aggiungere la crema e mescolare bene tutto insieme.

Tagliare a pezzetti i pomodorini gialli e i restanti pomodorini rossi e tagliare a cubetti il formaggio.

Aggiungere alla pasta sia i pomodorini gialli che il formaggio a pezzetti e aggiungere per completare le olive nere e un po’ di basilico fresco.

Infine mettere la pasta fredda con ricotta, pomodorini e olive nere in frigo per 30 minuti, poi sarà pronta per essere servita in tavola.