L'insalata melone, salmone e feta è leggera e nutriente, racchiude in un unico piatto tutti i principi nutritivi per il nostro organismo: acqua, vitamine, sali minerali, lipidi, proteine e carboidrati nella giusta quantità necessaria per un pasto.

Quello estivo è il periodo delle insalate e molti sono alla ricerca di piatti freschi, rapidi, ma allo stesso tempo gustosi, da poter gustare direttamente in riva al mare o in un pic-nic tra i prati.

Le insalate miste sono l'idea vincente che consente di mangiare con gusto, in maniera leggera ma completa, contrastando il caldo eccessivo, ma anche un ottimo alimento di contorno per le Ricette, da preparare assieme al riso, al pollo, oppure da gustare con ortaggi e verdure di stagione.

Uno dei principali ingredienti dell' insalata con melone, salmone e feta è la lattuga. Essa è particolarmente ricca di ferro ed è costituita da circa il 95% di acqua, ha così la capacità di reidratare il corpo umano, ha un ottimo contenuto di fibra che la rende particolarmente digeribile. Alleata del sistema circolatorio ha un effetto ipoglicemizzante, insomma i benefici della lattuga possono essere davvero tantissimi.

L'insalata con melone, salmone e feta può essere insaporita dalla menta fresca, in cui il dolce del melone si sposa benissimo con il piccante e salato del formaggio feta. Essa è ottima condita con un filo di olio evo, perfetta come antipasto o aperitivo in compagnia, è anche un ottimo piatto unico, per un pranzo completo e leggero.

In questo piatto, a chi piace, è anche possibile aggiungere l’avocado tagliato a dadetti. L’avocado ha un profilo nutrizionale unico, contiene proprietà eccellenti per la salute, ricco di vitamine del gruppo B, vitamine K, potassio, vitamina E e vitamina C, oltre che fibre e grassi buoni.

Se abbiamo ospiti possiamo accompagnare il nostro piatto con il Pollo alla portoghese, un secondo piatto con una salsa piccante di origine africana, ne saranno incantati tutti.

Ingredienti

Dosi per 2 persone:

1/2 melone cantalupo

100 gr. di feta

100 gr. di salmone affumicato

100 gr. di lattuga

Sale q.b.

Olio evo q.b.

Menta q.b.

Procedimento

Come prima cosa laviamo l'esterno del melone intero, in modo da togliere residui di terra in caso ce ne fossero, lo priviamo dei suoi semi e filamenti e togliamo accuratamente la buccia.

Tagliamolo a cubetti né troppo piccoli, né troppo grandi, dopodiché versiamolo in un’insalatiera capiente.

Laviamo la lattuga e la mettiamo in un contenitore, così da condirla con olio e sale, mescolando bene.

Tagliamo a pezzetti il salmone affumicato e la feta, che aggiungiamo alla lattuga, amalgamiamo bene gli ingredienti e aggiungiamo il melone cantalupo.

Aggiungiamo qualche fogliolina di menta fresca, che oltre a conferire al piatto un sapore fresco, ha anche un gusto leggero ed estremamente gradevole: l'insalata è pronta.