La crostata è un tipico dolce italiano. Si tratta di una preparazione eseguita con della pasta frolla fatta possibilmente in casa, guarnita con frutta fresca oppure della crema. Può essere servita anche con della ricotta, zabaione e nutella. In genere è molto apprezzata da adulti e bambini per la sua ottima digeribilità. Non è un dolce che appesantisce, ma che nello stesso soddisfa il palato dei più esigenti. La crostata di uva spina è una deliziosa torta farcita - per l'appunto - con della crema pasticciera e della frutta fredda. Ideale sia per l'ora del tè pure per le grandi occasioni, o semplicemente per fare bella figura con gli amici.

E' un dolce che piacerà moltissimo per la sua incredibile semplicità e freschezza. Di questa leccornia se ne conoscono ben 12 varianti. Può essere degustata accompagnata anche con un ottimo vino Passito di Sicilia, che ne esalterà il gusto e le proprietà zuccherine della torta. Qui di seguito andiamo a proporre la versione con l'aggiunta del vino liquoroso Marsala e lo yogurt che aggiungeranno morbidezza alla farcia.

Ingredienti

Quantitativi per 6 - 8 persone

Tempo di cottura 50 minuti

tempo di preparazione 30 minuti, più il tempo per raffreddare

200 gr di pasta frolla preparata in casa o surgelata

2 cucchiai di crema pasticciera

100 gr di zucchero semolato

3 dl di latte

450 gr di uva spina senza picciolo

2 cucchiai di vino liquoroso Marsala di Sicilia

6 cucchiai di yogurt

3 cucchiai di gelatina di lime o di limone

Preparazione

Preriscaldare il forno a 200 gradi.

Stendere la pasta e rivestire con questa uno stampo da crostata con i bordi smerlati. Cuocere " la crosta" vuota dopo averla riempita di legumi secchi, per 25 minuti circa. Lasciarla raffreddare. Nel frattempo mettere la crema pasticciera e due cucchiai di zucchero in una terrina e mescolare unendo 2 cucchiai di latte. Riscaldare il latte rimasto in una casseruola, e prima che cominci a bollire, toglierlo dal fuoco e versarlo in una terrina, mescolando continuamente.

Versare la crema nella casseruola e cuocerla finché si sarà addensata. Farla raffreddare e mettere l'uva spina, lo zucchero rimasto e 1 dl e 1/2 di acqua in una casseruola e far bollire piano; quando la frutta sarà tenera scolarla. Tenere a parte lo sciroppo. Versare la crema nel frullatore e stemperarla con il vino Marsala rovesciarla in un recipiente e aggiungere lo yogurt.

Distribuire la crema sulla crostata e coprirla con l'uva spina. Far bollire lo sciroppo della frutta per 5 - 10 minuti in un fuoco vivace per ridurlo della metà. Aggiungere la gelatina di lime o di limone e farla sciogliere. Lasciarla intiepidire e versarla sulla crostata prima di servirla.