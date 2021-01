Il ciambellone alla banana è ideale per la colazione e anche per una merenda a base di frutta. Questo dolce è perfetto per mettere d'accordo tutta la famiglia al mattino e in questo modo si può iniziare la giornata con molta più spensieratezza.

Le banane e le loro proprietà

La banana è un frutto molto consumato e tutto questo grazie al suo gradevole sapore e alle proprietà nutrizionali. Questo frutto contiene potassio, quindi è consigliato anche a chi suda molto. Poi seguono il fosforo, il ferro e il calcio. La banana può anche rendere molto più leggeri i vari disturbi causati dall'ulcera gastrica.

Le bucce del frutto in questione possono essere utilizzate per purificare l'acqua dal rame e dal piombo. Anticamente la banana era utilizzata anche per curare la dermatite e la buccia per lucidare le scarpe. Invece in cucina può essere utilizzata per preparare succhi, marmellate o dei dolci, come ad esempio il ciambellone.

Ingredienti per il ciambellone alla banana

200g di farina di grano tenero 00

Quattro banane mature

120g di burro

120g di zucchero

succo di un limone

Due uova

50g di scagliette di cioccolato

Una fiala di aroma alla vaniglia

Una bustina di lievito per dolci

sale q.b.

Procedimento per il ciambellone alla banana

Per preparare il ciambellone alla banana per prima cosa si può accendere il forno a 180° e lasciarlo riscaldare bene. A questo punto schiacciare le banane e aggiungere il succo di limone: quest'ultimo evita che la frutta diventi scura.

In una ciotola si possono lavorare lo zucchero e il burro, per ottenere una crema. Per creare il composto si possono utilizzare un robot da cucina o delle fruste elettriche. In seguito si possono aggiungere il sale, le uova e continuare a mescolare, per amalgamare bene il tutto. Aggiungere la purea di banane, il lievito e la farina setacciati. Per ultimo aggiungere anche le scaglie di cioccolato e l'aroma alla vaniglia.

Imburrare e infarinare una teglia per le ciambelle e versare il composto all'interno. Con l'aiuto di una spatola livellare per bene il tutto. Infornare per circa 60 minuti. Per controllare la cottura si può utilizzare uno stuzzicadenti e questo dovrà risultare asciutto. Lasciare raffreddare e completare con lo zucchero a velo. Va ricordato che per evitare che il ciambellone si sgonfi è meglio non aprire il forno i primi 30 minuti di cottura.

Un'idea golosa può essere quella di utilizzare la Nutella al posto dello zucchero a velo. In questo caso si possono sciogliere 50g di Nutella in un pentolino con una tazzina di latte. La salsa ottenuta può essere utilizzata per decorare il dolce. Questo è il momento più indicato per scoprire tante nuove Ricette e per preparare dei dolci sempre buonissimi.