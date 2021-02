La ciambella con gocce di cioccolato è un dolce molto goloso e soprattutto soffice. La torta è perfetta per la prima colazione o per accompagnare il tè del pomeriggio. La preparazione in casa è facile e non richiede particolarii abilità culinarie.

Curiosità

Esistono molte varianti di questa ciambella: ad esempio si possono sostituire le gocce di cioccolato con 70 g di cioccolato fondente, possibilmente tagliato a scaglie. Inoltre, per avere un impasto più leggero, si possono utilizzare 100 ml di olio di semi al posto del burro. La ciambella con gocce di cioccolato ha anche un pregio: durante la cottura emana un profumo intenso ed irresistibile.

Ingredienti per 6-8 persone:

Farina 00 - 150 g

Zucchero - 250 g

Fecola di patate - 150 g

Uova 4

Burro - 150 g

Lievito in polvere per dolci - 1 bustina

Vanillina - 1 bustina

Gocce di cioccolato fondente - 150 g

Zucchero - 1 cucchiaino

Difficoltà: molto facile

Preparazione ciambella con gocce di cioccolato

Per la ciambella con gocce di cioccolato si deve per prima cosa sciogliere il burro e lasciarlo raffreddare: può essere messo nel microonde o in una padella a fuoco basso. Separare i tuorli dagli albumi e versarli in due ciotole diverse. Montare i tuorli con lo zucchero per renderli ben spumosi. A questo punto, unire la vanillina e mescolare accuratamente. Unire al composto il burro sciolto e ormai freddo. Aggiungere un cucchiaino di zucchero agli albumi e montare a neve ben ferma.

Versare anche gli albumi al composto e mescolare con una spatola con movimenti dal basso verso l'alto. Aggiungere la fecola, la farina, il lievito e lavorare il tutto a mano per non smontare il composto. Se quest'ultimo dovesse apparire duro, è possibile ricorrere a due cucchiai di latte. Invece, se dovesse essere troppo morbido, si potrebbe rimediare con della farina.

Infine unire le gocce di cioccolato.

Imburrare e infarinare uno stampo per ciambella e versare il composto. Infornare a forno preriscaldato a 180° per circa 45-50 minuti. Va ricordato che, per verificare la cottura, è sempre meglio fare la prova dello stuzzicadenti: se questo risulterà asciutto, la torta sarà pronta.

Una volta cotta, lasciare raffreddare e spolverizzare con lo zucchero a velo.

Il dolce può essere conservato per 3-4 giorni a temperatura ambiente e sotto una campana di vetro. Quest'ultima si trova facilmente in vendita in tutti i negozi di articoli per la casa.

La torta può essere accompagnata da una tazza di cappuccino o di cioccolata calda. Inoltre la ciambella può essere decorata con un po' di panna montata sul piatto da portata, per un effetto più scenografico.