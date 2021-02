La torta Nua è un dolce profumato e soffice ed è anche molto popolare sul web. Questa torta è anche molto facile da preparare e può essere gustata a merenda o a colazione.

Curiosità

All'interno della torta Nua è presente la crema pasticcera. Quest'ultima viene aggiunta all'impasto prima di essere cotta in forno, per rendere il dolce molto più soffice.

Per chi ha poco tempo la crema pasticcera può essere preparata anche in anticipo, per essere poi lasciata riposare in frigorifero. Il giorno successivo basteranno davvero pochissimi minuti per finire la torta. Invece della crema pasticcera si possono utilizzare anche la crema al cocco o al cioccolato.

Ingredienti

Farina 00 250g

Zucchero 250g

Burro 250g

Sei Uova

Lievito in polvere per dolci 16g

Una scorza d'arancia

Sale fino q.b.

Per la crema pasticcera

Latte intero 250ml

Tre tuorli

Zucchero 75g

Farina 00 25g

Una scorza d'arancia

Preparazione torta Nua

Per preparare la torta Nua si deve iniziare dalla crema pasticcera. In una ciotola si deve unire lo zucchero e le uova e montare con le fruste elettriche. Incorporare la farina setacciata e mescolare con un cucchiaio di legno. In un pentolino occorre versare il latte, aggiungere la scorza d'arancia e portare a bollore. Una volta caldo, il tutto può essere versato sul composto di uova preparato in precedenza: poi occorre mescolare con una frusta. A questo punto si deve versare la crema sul pentolino e far addensare.

Quando la crema sarà densa, spegnere il fuoco. Poi essa va trasferita in una ciotola bassa e larga e va coperta con una pellicola trasparente, per farla raffreddare.

Si può a questo punto procedere con l'impasto della torta: utilizzare le fruste elettriche e montare le uova con metà zucchero e il pizzico di sale. In un'altra ciotola ammorbidire il burro con lo zucchero e utilizzare sempre le fruste elettriche.

Unire i due composti, mescolare e aggiungere anche il lievito e la farina. Aromatizzare con la scorza di arancia grattugiata. Versare l'impasto in uno stampo imburrato o rivestito da carta forno. Distribuire dei mucchietti di crema pasticcera utilizzando un cucchiaio. Ricoprire poi la superfice del dolce con l'impasto rimanente. Infornare a 180° per 65 minuti in forno statico.

A fine cottura la torta Nua sarà dorata in superfice. Una volta cotta, lasciare raffreddare e servire. Il dolce può essere conservato in frigorifero per circa due giorni.

Il dolce in questione risulta essere un po' diverso dal solito e quindi è perfetto per stupire eventuali ospiti o anche i familiari. La torta può essere accompagna da una tazza di caffé bollente.