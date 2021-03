La torta Sacher è un dolce classico della pasticceria viennese, diventata famosa in tutto il mondo. Il dolce in questione è perfetto per conquistare tutti, grandi e piccoli, in particolare gli amanti del cioccolato

Consigli

La torta Sacher risulta essere molto golosa, grazie all'abbinamento del cioccolato fondente e della confettura di albicocca. Questa torta può essere servita insieme a un ciuffo di panna montata non zuccherata. Inoltre il tutto può essere accompagnato da una tazza di tè o di caffè.

La torta Sacher è perfetta come dessert di fine pasto o per merenda.

Ingredienti

Farina 00 65g

Cioccolato fondente al 60% 75g

Tuorli 60g

Albumi 90g

Zucchero a velo 20g

Burro ammorbidito 65g

Zucchero 90g

Sale fino 1 pizzico

Bacello di vaniglia 1

Per la farcitura

Confettura di albicocche 150g

Per la confettura

Cioccolato fondente al 60% 185g

Panna fresca liquida 125g

Preparazione torta Sacher

Per preparare la torta Sacher si deve innanzitutto sciogliere il cioccolato a bagnomaria.

Quest'ultimo può essere sciolto anche con il microonde. Nella ciotola della planetaria aggiungere lo zucchero a velo, un pizzico di sale, il burro e i semi del bacello di vaniglia. Lavorare il tutto con la frusta, per ottenere un composto molto cremoso. Unire anche le uova e il cioccolato fuso e continuare a mescolare. Montare a neve gli albumi e poi aggiungere un po' alla volta lo zucchero. Unire al composto di cioccolato e tuorli anche gli albumi montati e mescolare con una spatola molto delicatamente. Aggiungere poi la farina e continuare a mescolare, per creare un composto uniforme. Imburrare e infarinare uno stampo (oppure si può utilizzare anche la carta forno) e versare il composto. Cuocere in forno statico a 170° per circa 35-40 minuti.

Successivamente si deve lasciar raffreddare e tagliare la torta a metà e spargere sulla superfice del primo disco la confettura di albicocche. Ricoprire con il secondo disco e aggiungere sia sulla superficie che sui bordi altra confettura: in questo modo il dolce risulterà molto più lucido. A questo punto la ganache può essere preparata. Quindi in una pentola aggiungere la panna e, quando essa inizierà a bollire, aggiungere il cioccolato e mescolare per alcuni minuti.

Per glassare la torta si può utilizzare una semplice spatola.

La torta sacher a questo punto può essere messa in frigorifero per 20 minuti: in questo modo si rassoderà perfettamente. Poi è possibile servire e gustare il dolce.

La torta in questione può essere conservata per 2-3 giorni in frigorifero. Invece se viene congelata non si devono utilizzare la glassa e la confettura.