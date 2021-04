Le capesante gratinate sono sempre molto gustose. La ricetta in questione può essere preparata in ogni periodo dell'anno e non solo durante le occasioni speciali. Questo antipasto risulta essere anche molto economico.

Consigli e curiosità da scoprire

Le capesante gratinate sono molto facili da preparare perché non richiedono particolari tecniche. Questa pietanza risulta essere anche molto elegante, per un successo assicurato. L'unico momento un po' laborioso è la pulizia delle capesante. Però con i giusti consigli tutto sarà molto più facile. Per la panatura sono ideali delle erbe aromatiche e il limone, però si può anche variare: ad esempio si può optare per pistacchio, pomodorini e scorza di limone.

Quest'ultimo abbinamento regala a questo piatto un sapore molto più particolare.

Le capesante sono ipocaloriche e povere di lipidi. Il mollusco in questione contiene poche vitamine; invece per quanto riguarda i sali minerali contiene discrete quantità di potassio, sodio e fosforo. Raramente le capesante possono provocare anche delle allergie e quindi per questo motivo sono sconsigliate nell'alimentazione dei bambini e delle donne in gravidanza. Per velocizzare la preparazione, il mollusco può essere pulito anche la sera prima e conservato in frigorifero.

Ingredienti

Dosi per 4 persone:

Capesante 8

Olio extravergine d'oliva 40g

Pane (mollica) 100g

Scorza limone 1

Sale fino q.b.

Pepe q.b.

Timo q.b.

Prezzemolo q.b.

Maggiorana q.b.

Preparazione capesante gratinate

Per le capesante gratinate si deve iniziare dalla pulizia del mollusco. Quindi togliere quest'ultimo dalla conchiglia. A questo punto eliminare la frangia di colore nocciola e lavare sotto l'acqua il muscolo bianco e la parte arancione. Lavare le conchiglie e tenerle da parte. Per la panatura: prelevare la mollica di pane e togliere la crosta (con quest'ultima si possono preparare dei gustosi crostini).Tagliare a cubetti la mollica e trasferirla all'interno del mixer.

Aggiungere il sale, l'olio e il pepe a piacere. Unire anche prezzemolo, timo e maggiorana. Per ultimo grattugiare la scorza di limone e frullare il tutto per ottenere la panure. Questa risulterà umida al punto giusto. Prendere le conchiglie con le capesante all'interno, adagiarle in una teglia e farcirle con la panure realizzata precedentemente.

Infornare il tutto in forno ventilato preriscaldato a 190° per 15 minuti circa (Quando si formerà una crosticina saranno pronte). Le capesante gratinate sono pronte da servire. Questo mollusco è meglio consumarlo appena fatto o in alternativa può essere conservato dentro un contenitore ermetico in frigorifero per un giorno. La congelazione è sconsigliata.