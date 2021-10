Il gelato è un ottimo dolce sia in estate che in inverno. Sano, naturale e senza grassi eccessivi, esso è una preparazione alimentare portata allo stato solido e pastoso mediante congelamento e contemporanea agitazione.

Il gelato è un'invenzione tutta italiana, soprattutto siciliana e poi diffusa in tutto il mondo. Nell'antichità, probabilmente si congelavano frutta, latte e miele allo scopo di preservarli. In seguito i popoli dediti all'allevamento hanno conosciuto il latte ghiacciato consumato soprattutto in inverno. Lo zucchero è l'ingrediente principale del gelato.

Il primo sorbetto fece la sua comparsa in Sicilia sotto la dominazione degli arabi. Questi ultimi erano soliti preparare infusi a base di erbe, zucchero e altre spezie. Poi congelavano il tutto e lo consumavano soprattutto in estate per avere refrigerio. In Europa il gelato compare nella seconda metà del XVI secolo. Nel 1660 il sorbetto fa la sua comparsa a Napoli, Firenze, Parigi e in Spagna. Oggi il gelato è un alimento davvero completo e diffuso in tutto il globo.

Le coppe esotiche di gelato rappresentano un dolce sofisticato preparato con ingredienti esotici, esso è l'ideale per tutte le occasioni e può essere preparato a casa. Di seguito andiamo ad approfondire la preparazione della versione più conosciuta al grande pubblico.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 45 minuti, più il tempo per congelare

Tempo di cottura 15 minuti

6 dl di latte

180 gr di cocco fresco grattugiato fine

6 tuorli d'uovo

175 gr di zucchero semolato

2 cucchiai di Rum

6 dl di panna montata

1 ananas piccolo tagliato a pezzetti

scaglie di cocco tostate per decorare

Per la crema

100 gr di burro

100 gr di zucchero grezzo

4 cucchiai di Rum

Preparazione

Per prima cosa occorre scaldare in un tegame il latte con il cocco, portandolo quasi a ebollizione.

Si deve togliere poi dalla fiamma e lasciare in infusione per 30 minuti. Montare i tuorli con lo zucchero e il Rum fino a ottenere un composto soffice e spumoso.

Aggiungere, mescolando tutto, il latte con il cocco e versare il tutto nuovamente in un tegame. Cuocere a fiamma bassa, senza far bollire e mescolando, fino a quando il composto comincerà ad aderire al cucchiaio di legno.

Versare in un contenitore e lasciare raffreddare nel freezer per due ore circa, finché il composto sarà rappreso. Versarlo in una ciotola e sbatterlo bene.

Incorporare la panna al composto. Rimettere il gelato nel contenitore e passarlo nel freezer finché sarà indurito.

Occorre poi preparare la crema: mettere in una casseruola il burro, lo zucchero e il Rum e scaldare a fiamma bassa, mescolando con cura gli ingredienti. Portare a ebollizione per un minuto. Disporre in quattro coppe l'ananas a pezzetti e il gelato. Versarvi sopra a cucchiaiate, la crema calda e completare con le scaglie di cocco.