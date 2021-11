Negli ultimi anni il food "made in Giappone" è sempre più diffuso in Europa e in in Italia, riscuotendo molto successo. Diverse Ricette hanno iniziato oramai a far parte della gastronomia occidentale, dove sono sempre più spesso presenti prodotti nipponici di qualità.

Di seguito approfondiamo un primo e un secondo piatto, entrambi ideali per chi volesse cimentarsi nella cucina nipponica.

Gli udon: gli spaghetti giapponesi

Gli udon giapponesi sono simili alla pasta di grano. Sono spaghetti spessi che si servono in brodo caldo, insomma è un tipico piatto invernale.

Ci sono diverse ricette di udon: il kitsune udon (udon "di volpe") che contiene il tofu fritto, il tempura udon è invece ricoperto di tempura fritta (funghi, gamberi e altro ancora di delizioso). Può risultare meno croccante al palato, ma come ogni piatto poco conosciuto merita di essere assaggiato.

Ingredienti:

200 gr di farina di grano 00

90-95 ml di acqua

10 g di sale

Amido di mais

Procedimento:

Per prima cosa è necessario sciogliere il sale nell'acqua. In una ciotola mettere la farina e versare un terzo dell'acqua salata. Mescolare bene con le mani, per due o tre volte. Impastare il composto per almeno 5 minuti, poi fare una palla e avvolgerla con la pellicola trasparente. Far riposare per mezz'ora.

Infarinare il ripiano con amido di mais e formare una sfoglia di circa 3 mm. Piegare la sfoglia in tre e tagliarla con un coltello a strisce di 3 mm di larghezza, gli udon sono quasi pronti. Far bollire, quindi, molta acqua con il sale e lessare gli udon per circa 10-12 minuti, poi scolarli e sciaquarli in acqua fredda. A questo punto condirli con delle salse come la salsa mentsuyu.

Le ricette giapponesi, gli yakitori

Gli yakitori sono degli spiedini di carne, preparati sul momento e cotti sui carboni ardenti. Di solito sono di pollo e si condiscono con la soia, o si servono con il sale. Sono accompagnati da verdure e la carne e' spesso marinata. Gli yakitori svelano tutto un mondo di come cucinare il pollo alla griglia.

Per prima cosa il pollo si marina e si condisce con salsa di soia e aglio.

Ingredienti per 12 persone:

500 gr di fusi o cosce senza ossa, con la pelle

6 porri piccoli

Salsa di soia

2 spicchi di aglio

1 cucchiaio di aceto

12 spiedini di legno o ferro

Olio di girasole

Sale e pepe

La salsa teriyaki

100 ml di salsa di soia

100 ml di mirin

4 cucchiai di zucchero

Procedimento:

Per preparare gli yakitori è necessario tener pronta la salsa teriyaki. Versare in un pentolino salsa di soia, mirin e zucchero e cuocere per 20-25 minuti, rimescolando ogni tanto. In seguito immergere gli spiedini di legno in acqua fredda e infilzare il pollo e i porri, precedentemente conditi con salsa di soia, aceto e aglio sminuzzato e fatti marinare in frigo per un' ora. Una volta infilzati gli spiedini, cuocere per 4-5 minuti per lato sulla griglia. Servire ben caldi con la salsa teriyaki.