La gelatina è un dolce morbido e viene realizzata mediante l'uso di un addensante di origine animale come la colla di pesce oppure l'agar agar. Le Ricette a base di dolci in gelatina sono davvero tante. In genere, l'ingrediente fondamentale che viene utilizzato assieme al collante naturale è la frutta e poi naturalmente lo zucchero. Un'alternativa vegetale alla gelatina è la carragenina ma è utilizzata soprattutto nelle cucine orientali. La gelatina di albicocche con meringhe è un dessert fresco e delicato a base di gelatina di albicocche e arricchito da panna montata e meringhe.

Si tratta di un dolce sofisticato da proporre nelle cene delle grandi occasioni. A questa leccornia è facile abbinare un vino dolce da sorseggiare a temperatura ambiente come il Valdobbiadene superiore. Le sue note fruttate doneranno al palato quella nota dolce che si richiede a un dessert di questo tipo. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice e genuina da eseguire.

Ingredienti

Ingredienti per quattro persone

Tempo di preparazione 45 minuti, più il tempo per l'ammollo

Tempo di cottura: un'ora/ un'ora e trenta minuti circa

1 albume di uovo

50 gr di zucchero semolato

1 goccia di essenza di vaniglia

Per la gelatina

230 gr di albicocche secche

il succo di 1/2 limone

1 confezione di gelatina di arancia

1dl e 1/2 di panna montata

albicocche fresche o in scatola per decorare

Preparazione

Per prima cosa preriscaldare il forno a 100°, montare a neve molto soda l'albume, incorporarvi lo zucchero e l'essenza di vaniglia.

Se si usa una frusta invece dello sbattitore elettrico, aggiungere un cucchiaino di essenza di vaniglia prima di incorporare tutto lo zucchero. Foderare una teglia con carta da forno. Riempire tramite il composto una tasca da pasticcere con bocchetta liscia e far scendere sulla carta da forno che fodera la placca delle piccole meringhe, ben distanziate.

Passarle in forno per circa un'ora, fino a che si asciugano perfettamente. Staccarle dalla carta e metterle su una griglia a raffreddare. Per preparare la gelatina mettere le albicocche in una casseruola con 3 dl di acqua e portare a ebollizione. Togliere dal fuoco e lasciar riposare per un'ora. Rimettere la casseruola al fuoco con il coperchio e cuocere le albicocche a fuoco basso, per 20 minuti finché saranno morbide.

Scolare la frutta con un mestolo dorato e tenere da parte il liquido di cottura. Ridurre le albicocche in purea, aggiungendo il succo di limone e un po' d'acqua fino ad avere 3 dl di questo composto. Versare il liquido di cottura delle albicocche tenuto da parte in una brocca graduata e aggiungere acqua bollente fino ad avere 3 dl di liquido. Rompere a pezzetti la gelatina d'arancia e unirla a questo liquido mescolando. Quando si è sciolta, versare il liquido nella purea di albicocche, mescolando. Versare il composto in una tortiera e farlo rassodare in frigorifero. Sformare la gelatina su di un piatto da portata e coprirla con la panna montata. Decorare con le meringhe e le albicocche a fettine.