Di provenienza statunitense, i pancakes si sono diffusi negli ultimi anni anche in Europa e in Italia. Oggi si possono trovare facilmente non solo nei locali di stampo anglosassone, ma anche tra gli scaffali di praticamente tutti i supermercati. Sempre più case dolciarie, infatti, li propongono di vari tipi: semplici, con le gocce di cioccolato, al cacao. Ma trovare dei pancakes al tè matcha questa è invece un'impresa più complicata. Ecco allora che prepararli in casa diventa il modo più semplice, e sicuramente di gran lunga più genuino, per assicurarsi questa sfiziosa colazione.

Il tè verde matcha è un tipo di tè tipico del Giappone, molto pregiato e dalle innumerevoli proprietà benefiche. Possiede infatti proprietà antiossidanti tra le più nobili. Inoltre ha un sapore inconfondibile, intenso, che può piacere o anche non piacere. Si tratta di un tè tra i più costosi in commercio, ma ciò è dato proprio per la sua incredibile purezza e per la difficolta di reperimento in Occidente.

Gli ingredienti

250 grammi di farina di tipo 00

180 grammi di zucchero semolato bianco

30 grammi di acqua a temperatura ambiente

30 grammi di olio di semi di arachidi

tre uova

20 grammi di tè matcha

un pizzico di sale

Procedimento

In un ampio recipiente occorre cominciare a montare a neve, con l'aiuto delle fruste elettriche, gli albumi insieme allo zucchero semolato.

Quando saranno ben fermi aggiungere i tuorli ed incorporarli bene mescolando con un mestolo. Aggiungere gradualmente la farina precedentemente setacciata insieme al pizzico di sale. Unire anche l'olio di semi di arachide e il latte continuando sempre a mescolare e ad evitare che si formino dei grumi. Infine incorporare la polvere di tè matcha.

Il composto dovrà risultare omogeneo, liscio e lento ma non liquido. A questo punto occorre procedere con l'aggiunta del tè matcha Ora iniziare la fase della cottura. Prendere una padella antiaderente e scaldarla a fuoco vivo sul fuoco. Ungete la padella con un filo di olio di semi. Deve essere un olio dal sapore neutro. Prendete poi una quantità di impasto con l'aiuto di un mestolo e versatelo nella padella.

Cercate di dargli una forma il più tonda possibile. Potete cuocere anche due o tre pancake alla volta a seconda di quanto grandi vorrete che siano. Quando sulla superficie inizieranno a formarsi delle bollicine, allora è il momento di girarlo. Cuocere ancora per un minuto.

Infine, quando tutti i pancake saranno pronti potranno essere conditi con ciò che si preferisce: sciroppo d'acero, marmellata, miele o semplicemente assaporati in purezza saranno deliziosi.