Il plumcake allo yogurt marmorizzato è un dolce soffice e gustoso, ideale per la colazione. Cosa significa "marmorizzato"? Che il plumcake avrà un effetto bicolore come se fosse marmo, permettendo di stupire grandi e piccini.

Il plumcake è il dolce da colazione per antonomasia

Perfetto da inzuppare nel latte, nel cappuccino, nel caffè o in qualsiasi bevanda tipica da colazione, il plumcake è un dolce sano e genuino soprattutto se fatto in casa con la scelta di ingredienti semplici e della migliore qualità.

Soffice, umido al punto giusto e molto gustoso.

Si possono fare dei plumcake di tutti i tipi e per tutti i gusti. Quello proposto di questa ricetta è preparato con dello yogurt bianco che, se fatto in casa, conferirà al tutto un gusto ancora più straordinario. Un tocco di cacao per creare l'effetto marmorizzato ed il successo sarà assicurato. Provare per credere.

Di origine anglosassone, la leggenda vuole che il plumcake prenda il nome dalla parola "plum" che in inglese significa "prugna". Essi si possono fare in una quasi infinita varietà di tipi: allo yogurt, al miele, alla frutta, al cioccolato, alla vaniglia, con uvetta, vegani e chi più ne ha più ne metta.

Ingredienti

Per la preparazione occorre:

220 grammi di farina tipo 00.

30 grammi di cacao.

3 uova.

170 grammi di zucchero.

2 vasetti di yogurt bianco (220 grammi circa).

1 bustina di lievito vanigliato per dolci.

1 pizzico di sale.

100 ml di olio di semi di arachidi.

Procedimento e trucchi per fare un plumcake a regola d'arte

Uno dei trucchi fondamentali affinché il plumcake venga perfetto è che tutti gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente.

Ora è tutto pronto per iniziare la preparazione. In un recipiente sufficientemente ampio montare le uova con lo zucchero. Occorre utilizzare le fruste elettriche alla massima velocità e l'impasto dovrà gonfiarsi e risultare chiaro e spumoso. Versare a filo l’olio e poi, sempre mescolando con le fruste elettriche, lo yogurt.

In ultimo occorre incorporare la farina setacciata precedentemente con il lievito per dolci e un cucchiaino di sale.

Dividere il composto in due parti mettendolo in due ciotole diverse. In una delle due ciotole unire il cacao ben setacciato. Mescolare bene sempre con l'aiuto delle fruste.

Concludere oliando, infarinando uno stampo da plumcake e versarvi i due composti alternandoli tra di loro.

Questo passaggio è fondamentale e conferirà al plumcake un bellissimo effetto marmorizzato.

Non resta che infornare in forno ventilato preriscaldato a 180° per circa 40 minuti. Fare sempre la "prova dello stecchino" per verificare la cottura e, se esce asciutto, il gioco è fatto.