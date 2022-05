La meringa è una preparazione di albume d'uovo e zucchero: si tratta di un dolce tipico della pasticceria italiana ed è diffuso in tutto il mondo. Leggerissima e friabile, essa viene utilizzata per moltissime preparazioni dolciarie, non solo come guarnizione ma spesso anche come base, inoltre può essere consumata anche singolarmente.

La torta di meringhe con petali di rosa è un dessert spettacolare alla vista e decisamente romantico per la guarnizione di meringhe rosa pastello. Ottima in tempo di inviti, essa fa fare una bella figura con i commensali.

Per l'ottima riuscita di questa ricetta è importante che il composto di meringa abbia un colore rosa abbastanza intenso, altrimenti a cottura ultimata potrebbe assumere un colore poco attraente. Questa leccornia può essere abbinata a un vino dolce leggermente fruttato come il Pinot di Pinot Rosso dei fratelli Gancia.

Di questo dolce se ne conoscono parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più stuzzicante e semplice da eseguire.

Ingredienti

Quantitativi per 12 persone

Tempo di preparazione 1 ora

tempo di cottura 2 ore

1,5 kg di composto per pan di Spagna preparato con 4 uova

6 cucchiaio di liquore di lampone o di arancia

350 gr di lamponi freschi

6 dl di doppia panna montata

20 - 30 petali di rosa passati nell'albume d'uovo e nello zucchero

Per la meringa

3 albumi d'uovo

175 gr di zucchero a velo

3 gocce di essenza di vaniglia

colorante alimentare rosa

Preparazione

Per prima cosa occorre preriscaldare il forno a 100 gradi.

Foderare due placche da forno con carta oleata. Montare gli albumi a neve molto soda. Aggiungere poco alla volta lo zucchero, sempre sbattendo in modo che il composto diventi denso e lucido. Unire poi l'essenza di vaniglia e una quantità di colorante alimentare sufficiente a dare al composto un colore rosa molto carico. Riempire con la meringa una larga tasca da pasticciere con bocchetta a stella e spremere sulla carta da forno 12 spirali di sei centimetri di lunghezza.

A questo punto è necessario passare in forno per un'ora e mezza, finché si saranno asciugate perfettamente. Staccarle dalla carta e farle raffreddare sulla gratella. Versare il composto con il pan di Spagna in una teglia rotonda di 18 centimetri di diametro e cuocerlo in forno per 35 minuti circa.

Quando la torta sarà fredda, diventerà possibile tagliarla orizzontalmente in tre strati.

Spruzzare ciascun lato con il liquore e farcire con i lamponi e metà panna. Spalmare i due terzi della panna restante attorno ai bordi e sulla superficie della torta e appoggiare le meringhe tutt'attorno al bordo. Legare intorno alla torta un nastro rosa per fissare le meringhe. Riempire con la panna restante una tasca da pasticciere con bocchetta a stella e spremere dei riccioli di panna sulla superficie della torta. Tenere in frigo per circa un'ora. All'ultimo momento sarà possibile disporre al centro i petali di rosa.