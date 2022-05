La torta soave al cioccolato è un dolce famoso in tutto il mondo: si tratta di un speciale dolce con la base di amaretto e un doppio strato di cioccolato.

Questa ricetta può essere eseguita anche a casa senza troppe difficoltà. Essa è adatta per una cena importate oppure per il the del pomeriggio. Si tratta di una perla rara per tutti gli amanti del cioccolato e dei buoni gourmet.

Questa prelibatezza può essere abbinata a un Soave rosso, leggermente frizzante. Le note fruttate di questo vino esalteranno le note marcate del cioccolato e allo stesso tempo lasceranno il palato fresco.

Di questa leccornia esistono davvero molte varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più gettonata e più sfiziosa.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 45 minuti, più il tempo per raffreddare

Tempo di cottura 25-30 minuti

Per la base di amaretto

100 gr di mandorle tritate

175 gr di zucchero semolato

1 cucchiaio di farina

2 albumi d'uovo

2 gocce di essenza di vaniglia

carta di riso

Per la copertura

350 gr di cioccolato amaro

50 gr di nocciole

50 gr di mandorle sbiancate

75 gr di burro

2 cucchiai di brandy o Rum

50 gr di noci a pezzetti

2 dl e 1/2 di doppia panna

Per la glassa

100 gr di cioccolato fondente amaro

25 gr di burro

2 cucchiai di latte

Preparazione

Per prima cosa occorre preriscaldare il forno a 180 gradi.

Poi è necessario preparare la base, mescolando mandorle, zucchero, farina, albumi d'uovo ed essenza di vaniglia. Foderare il fondo di una tortiera a cerniera di 23 centimetri di diametro con carta di riso oppure carta oleata. Versarvi il composto e stenderlo in modo uniforme. Passare in forno per 20-25 minuti finché il disco sarà dorato, poi lasciarlo raffreddare.

Per preparare la copertura si deve far fondere il cioccolato con un decilitro circa di acqua e lasciarlo raffreddare. Tostare le nocciole e le mandorle. Lasciarle raffreddare e tritarle grossolanamente. Lavorare il burro crema e, sbattendo, aggiungere il cioccolato fuso, il liquore e la frutta secca. Montare la panna non troppo soda (tenerne a parte un po') e incorporarla al composto di cioccolato; versare tutto sulla torta di base.

Lisciare, coprire e passare in frigorifero per rassodare. Far fondere insieme il cioccolato, il burro e il latte. Lasciare raffreddare e versare poi il tutto sulla torta. Con un cucchiaino occorre disporre dei fiocchi di panna tutt'attorno al bordo della torta, a intervalli regolari. Poi, con la punta di uno spiedino sottile, tracciare sulla panna un motivo a spirale. Passare la torta in frigorifero perché la copertura si indurisca per bene.

Infine è possibile tagliare a fette e servire il dolce accompagnato da panna montata a piacere.