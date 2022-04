Le feste pasquali sono appena trascorse, le massaie sono sicuramente reduci da grandi pranzi e abbuffate. Il piatto che andiamo a proporre è sicuramente un toccasana per le arterie e lo stomaco. Si tratta infatti di una ricetta leggera ma allo stesso tempo deliziosa. I Polletti al forno con l'uva rappresentano una scelta alternativa alle Ricette sontuose del dopo pasqua e sono semplici da fare ma allo stesso tempo sfiziosi. Rappresentano un must della cucina italiana anche se si tratta di una leccornia poco conosciuta al grande pubblico. I polli per essere cucinati al meglio devono essere davvero piccoli, e devono pesare meno di 500 grammi ciascuno.

Ma niente paura, se si sono acquistati dei polli davvero grossi, se ne possono cucinare in alternativa solo due e servirne metà per ciascun ospite. Vanno naturalmente tagliati per il lungo, in modo che ogni persona abbia coscia, ala e petto. Questo delizioso miscuglio di sapori può essere tranquillamente abbinato ad un vino rosso di media struttura come un Chianti oppure un Pinot nero. Di questa ricette se ne conoscono davvero parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 1 ora e 25 minuti circa

50 gr di burro

4 piccoli polletti

4 cucchiai di Cointreau

1 rametto di timo fresco

4 fette di pancetta a dadini

2 spicchi di aglio schiacciati

2 cucchiaini di maizena

1/4 di litro di vino bianco secco

100 gr di uva nera senza semi

sale e pepe nero macinati

timo fresco per guarnire

Preparazione

Per prima cosa accendere il forno a 200 gradi.

Far soffriggere il burro in un largo tegamino per frittura. Porre i polli e cucinarli a fiamma alta, finché non si doreranno. Versare il liquore sopra la carne e farlo arrostire. Lasciare il tegame sul fornello finché la fiamma si spegnerà. Porre i polli in una pirofila e spalmarvi sopra il resto del sugo rimasto. Addizionare di timo, coperchiare e mettere in forno per 45 minuti, un'ora finché il pollo non sarà cucinato a dovere.

Levarli dal forno. Con un colino setacciare in una teglia il sughetto rimasto e cuocerlo finché si sarà ristretto. Aggiungere la pancetta e cuocerla finché sarà diventata bella croccante. Addizionare l'aglio e rosolarlo per pochi minuti. Addizionare la maizena sciolta con un poco di vino e addizionarla alla pancetta aggiungendo anche il vino rimasto.

Incidere a metà gli acini d'uva e unirli alla salsa. Aggiungere sale e pepe. Rimescolando portare la salsa a bollore per 5 minuti. Togliere dal fuoco . Versarla sui Polli e servire. Accompagnare questa pietanza con del purè di patate ben caldo oppure con un'insalata mista riccia verde.