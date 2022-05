La frittella ha un impasto costituito principalmente da farina e acqua, ma può contenere anche altri ingredienti. Dal sapore fragrante, per essere perfetta deve essere fritta in abbondante olio di arachidi. La frittella può essere sia dolce che salata. Diffusa in tutti i Paesi che si affacciano sul mediterraneo, e non solo, le frittelle vengono preparate a ridosso delle feste più importanti in parecchie regioni Italiane. Di solito queste delizie al palato si possono trovare come dolci estivi e prettamente primaverili farciti con delle creme e guarnite di frutta fresca.

Le frittelle di pere con mirtilli rappresentano in tutto e per tutto un piatto della tradizione contadina. Si preparano di solito anche d'estate durante la stagione dei mirtilli, ma possono essere anche conservate per circa sei mesi nel freezer. A questa ricetta può essere tranquillamente abbinato uno spumante dolce e leggermente fruttato, che esalterà il gusto delle pere. Di questa preparazione da gourmet ne esistono davvero molte varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire.

Ingredienti

Quantitativo per sei persone

Tempo di preparazione 40 minuti

Tempo di cottura 15 minuti

una confezione di pasta sfoglia da 450 gr

burro fuso q.b.

un tuorlo d'uovo mescolato con un cucchiaino d'acqua

olio di semi per friggere

un mango sbucciato e tagliato a fette

mirtilli per decorare

zucchero a velo per spolverizzare

mentuccia per decorare

Per il ripieno di pere

un cucchiaio di zucchero

un anice stellato

cinque chiodi di garofano

un quarto di cucchiaino di cannella in polvere

due baccelli di cardamomo aperti

350 di pere mature sbucciate e tagliate a cubetti

una fetta di limone

Per la crema

un cucchiaio di zucchero

75 gr di mirtilli freschi o surgelati

100 gr di ricotta

due cucchiai di panna

Preparazione

Per prima cosa preparare il ripieno di pere.

Mettere in un tegame 1/2 decilitro di acqua, lo zucchero, le spezie e far sciogliere lo zucchero a fiamma dolce. Aggiungere le pere e le fette di limone, mettere il coperchio e lasciar cuocere finché le pere non saranno diventate morbide. Togliere il coperchio e far evaporare il liquido di cottura a fiamma media. Eliminare il limone e le spezie e far raffreddare.

Preparare la crema di mirtilli: mettere in un tegamino lo zucchero, due cucchiai di acqua, i mirtilli e far sobbollire il composto finché la frutta non si sarà ammorbidita. Passarlo al setaccio e farlo raffreddare. Lavorare la ricotta in modo da renderla cremosa, unire la panna e incorporare questo composto alla purea di frutta.

Far riposare in frigorifero.

Stendere la pasta sfoglia. Con uno stampino liscio di 10 centimetri di diametro ritagliare 18 dischi e spalmarci sopra un po' di burro. Disporre un cucchiaino di pere al centro di ogni disco, spennellare i bordi con il tuorlo d'uovo e ripiegare il disco a metà, schiacciandolo tutto attorno per sigillarlo. Versare abbondante olio in una padella per fritti e scaldarlo bene (la temperatura ideale è di almeno 180 gradi). Friggere le frittelle tre o quattro alla volta, finché non saranno dorate. Scolarle su carta assorbente. Disporre su sei piattini individuali tre fette di mango e qualche mirtillo, e versare qualche cucchiaiata di crema di mirtillo accanto al mango. Spolverizzare le frittelle con abbondante zucchero a velo, metterne tre su ogni piatto. Decorare con la mentuccia e servire.