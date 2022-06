La pasta è da sempre una specialità italiana ma non solo è consumata in tutto il mondo. Ogni regione della penisola ha le proprie Ricette, e generalmente sono a base dei prodotti tipici della terra o del mare. I ravioloni di acciughe rappresentano uno stupendo primo piatto della tradizione siciliana, in particolare della zona costiera ionica. Si tratta di pasta farcita con un ripieno un pò insolito a base di acciughe e uova sode e condita poi con un ottimo sugo al pomodoro. È una splendida pietanza da portare in tavola per fare bella figura con i commensali.

Il suo ripieno originale conferisce a questo delicato miscuglio di sapori un gusto unico e molto saporito. Questa pietanza si abbina molto bene ad un vino bianco secco originario della Trinacria come un Glicine oppure un Corvo di Salaparuta. Entrambi esalteranno il sapore deciso delle uova e delle acciughe. Di questa leccornia esistono davvero poche varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e molto gustosa.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 25 minuti più il tempo per raffreddare

Tempo di cottura 12 - 15 minuti

4 spicchi di aglio schiacciati

50 gr di filetti di acciuga in scatola sgocciolati

2 cucchiai di olio di semi

3 uova sode tritate

2 cucchiai di succo di limone

4 cucchiai di prezzemolo tritato fine

25 gr di pane grattugiato

sale e pepe nero macinato

450 gr di pasta all'uovo casalinga, un uovo per ogni 100 gr di farina

50 gr di bacon tritato

1 cipolla piccola tritata

1 cucchiaio di farina

400 gr di pomodori in scatola tritati

Preparazione

Per prima cosa rosolare in un cucchiaio di olio metà dell'aglio e le acciughe.

Unire le uova, il succo di limone, 1 cucchiaio di prezzemolo, il pane grattugiato, il sale e il pepe. Fare sobbollire finché il composto si sarà addensato; lasciarlo poi raffreddare. Stendere la pasta, spolverizzarla con il prezzemolo rimasto, ripiegarla e stenderla nuovamente fino ad avere una sfoglia alta 4 millimetri. Con l'apposita rotella ritagliare dei quadrati di circa 5 centimetri di lato.

Mettere al centro di ogni quadrato di pasta un cucchiaino del composto di acciughe e ripiegare la pasta , facendo aderire bene i bordi, dopo averli inumiditi con un pò di acqua. Cuocere i ravioloni di acciuga in abbondante acqua bollente salata, calcolando 4 - 5 minuti, in modo che rimangano un pò al dente. Saltare l'olio rimasto e unirvi il bacon, la cipolla e il rimanente aglio.

Cuocere per 2 minuti, poi aggiungere la farina e i pomodori tritati, mescolando con cura. Salare e pepare a piacere e far sobbollire per 5 minuti. Ridurre la salsa in purea e passarla al setaccio. Scolare perfettamente i ravioloni e disporli su piatti individuali. Condirli con la salsa mescolandoli delicatamente.