Le lasagne alla bolognese sono un delizioso piatto a base e di carne macinata e pasta della tradizione italiana. Si tratta di una pietanza diffusa in tutto il mondo, molto saporita e deliziosa. Le lasagne con le lenticchie invece sono una variante a base vegetale della più famosa leccornia con la carne. Non si tratta delle solite lasagne, ma bensì ma di un piatto abbastanza insolito , saporito e genuino, ricco di ingredienti naturali quasi tutti vegetali. L'ideale per chi cerca una cucina più salutare e senza la classica carne di bovino, ma bensì con legumi e formaggio.

È una cucina che si accosta ai prodotti della terra e interamente biologici. Con questo delizioso miscuglio di sapori è ottimo abbinare un vino secco di medio corpo come il Barbera del Monferrato Doc. Di questa ricetta ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più sfiziosa e originale.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo do cottura un'ora e 20 minuti

350 gr di lenticchie brune

3 cucchiai di olio d'oliva più un poco per ungere la pirofila

1 grossa cipolla tritata

2 spicchi di aglio schiacciati

1 peperone rosso privato dei semi e tritato

100 gr di champignons tritati

3 cucchiai di passata di pomodoro

sale e pepe nero macinato

3 cucchiai di timo fresco tritato

2 cucchiai di salsa di soia scura

1 dl e 1/2 di brodo di verdura

3 cucchiai di vino rosso

6 sfoglie di lasagne integrali oppure all'uovo ( del tipo che non richiede cottura)

100 gr di formaggio cheddar oppure emmental grattugiato

2 pomodori carnosi a fette

Per la copertura

2 uova sbattute

3 dl di yogurt greco

1 pizzico di noce moscata

100 gr di formaggio chetar oppure emmental grattugiato

Preparazione

Per prima cosa coprire le lenticchie con acqua fredda, portare ad ebollizione e cuocerle per 30 - 35 minuti.

Scolarle. Preriscaldare il forno a 190 gradi. Riscaldare l'olio in una padella per fritti, aggiungere la cipolla e l'aglio e farli appassire mescolando. Unire il peperone e i funghi e cucinare per 3 - 4 minuti a fiamma media. Aggiungere anche le lenticchie, il passato di pomodoro, sale e pepe, il timo tritato, la salsa di soia, il brodo di verdura e il vino rosso.

Mescolare per amalgamare i vari ingredienti e fare cuocere per 5 minuti. Ungere con l'olio d'oliva una pirofila della capacità di circa due litri e disporre sul fondo 2 sfoglie di lasagne di frumento integrale. Disporre metà del composto di lenticchie sulla pasta e cospargere di formaggio grattugiato. Aggiungere i pomodori e poi ancora 2 sfoglie di pasta, sulle quali andrà messo il composto di lenticchie restante e altro formaggio grattugiato.

Terminare con due sfoglie di lasagne. Mescolare gli ingredienti per la copertura, tenendo da parte un pò di formaggio e versarlo sopra la pasta. Cospargere di formaggio e passare in forno per 30 - 35 minuti. Le lasagne dovranno essere dorate in superficie e cotte alla perfezione.