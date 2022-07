Preparare il pane a casa permette di avere sempre in tavola un alimento sano e genuino.

A tal proposito possono essere interessanti due ricette vegane con la quinoa, che è considerata uno pseudo-cereale ricco di proprietà nutritive, infatti contiene proteine, carboidrati, fibre, antiossidanti, minerali, inoltre è privo di glutine.

Essi sono il pane di kamut con quinoa nera e quello senza farina con fiocchi di quinoa.

Pane di kamut con quinoa nera

II kamut si differenzia dal grano normale per i maggiori contenuti energetici, proteici e di alcuni sali minerali, contiene però più grassi, che sono comunque pochi, acqua e fibre si trovano invece in percentuali più basse.

Ingredienti:

600 g. di farina di kamut

60 g. di quinoa nera lessata

7 g. di lievito di birra secco

2 cucchiai di malto

2 cucchiai di scorza di limone grattugiata

1 cucchiaio di semi di finocchio

olio evo q.b

sale q.b

pepe q.b

Preparazione:

Facciamo innanzitutto sciogliere il lievito in 1 dl di acqua tiepida e lasciamo riposare 10 minuti, mescoliamo il malto con 4,5 dl di acqua calda, uniamo 0,5 dl di olio ed emulsioniamo, poi versiamo il lievito e mescoliamo.

Mettiamo la farina setacciata in una terrina e formiamo una cavità al centro dove versiamo lentamente la miscela ottenuta, impastiamo incorporando la farina, aggiungiamo 2 cucchiaini di sale e lavoriamo l'impasto per altri 10 minuti, dopodiché uniamo anche la quinoa e lavoriamo altri 5 minuti fino a quando l'impasto diventa morbido.

Mettiamo il composto in un contenitore, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare per 2 ore e mezza, poi lasciamolo sgonfiare, stendiamolo su un piano da lavoro infarinato e ricaviamo un rettangolo di circa 1/2 cm di spessore su cui distribuiamo la scorza, i semi di finocchio e un po' di pepe.

Ora pieghiamo l'impasto in 3 richiudendo i lati corti verso l'interno, ruotiamo a 90°, stendiamo di nuovo e andiamo a ripetere quest'operazione per 3 volte, poi trasferiamolo in uno stampo da plumcake, copriamo e facciamo lievitare 45 minuti, mettiamo in forno a 220° per 15 minuti e poi a 160° proseguendo la cottura per altri 35- 40 minuti.

Pane senza farina con fiocchi di quinoa

I fiocchi di quinoa contengono molte fibre, magnesio, ferro, calcio, fosforo, zinco e vitamine come la B2, la C e la E.

Si possono usare anche a colazione e per arricchire zuppe e minestre.

Ingredienti:

110 g. di semi di girasole

105 g. di fiocchi di quinoa

60 g. di mandorle sgusciate

55 g. di semi di lino

55 g. di semi di zucca

35 g. di farina di semi di lino

25 g. di semi di chia

25 g. di cocco secco grattugiato

55 g. di olio di cocco

2 cucchiai di sciroppo di agave

Procedura:

Mescoliamo i semi, le mandorle, i fiocchi di quinoa, il cocco e la farina di lino, prepariamo un'emulsione con l'olio di cocco sciolto, lo sciroppo d'agave e 3 dl di acqua che andiamo a unire agli ingredienti solidi, dopodiché mescoliamo fino ad assorbimento del liquido.

Trasferiamo il composto in uno stampo da plumcake, livelliamolo con il palmo della mano, copriamo con l'apposito panno e facciamo riposare per un tempo minimo di 4 ore, l'ideale sarebbe lasciarlo tutta la notte.

Cuociamo il pane in forno a 170° per una ventina di minuti, poi trasferiamolo su una teglia e facciamolo cuocere ancora per circa 30 minuti fino a quando è pronto.