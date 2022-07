Il sorbetto non è nato come dessert di fine pasto ma per esser servito come intermezzo tra portate, soprattutto durante pasti sontuosi, il noto dolce al cucchiaio fu inventato in Italia ma la realizzazione tecnica avvenne in Francia.

Le ricette di sorbetti che seguono (di mela al rosmarino, di pesca allo zenzero e balsamico alla fragola) si caratterizzano per l'originalità degli ingredienti utilizzati, sono molto semplici da preparare ma è necessario l'utilizzo dalla gelatiera.

Sorbetto di mela al rosmarino

Preparando questo sorbetto, il gusto della mela si combinerà bene con il rosmarino, che ne esalta anche il sapore.

Il rosmarino non serve solo per aromatizzare i piatti, ma è anche dotato di molte virtù benefiche, infatti è utile all'apparato digerente, alle vie biliari, alle attività intellettive e alla salute dei capelli.

Ingredienti:

Due tazze e mezza di sidro non zuccherato

1/3 di tazza di zucchero

Un rametto di rosmarino

Preparazione:

Iniziamo con la preparazione dello sciroppo che otterremo mettendo in un pentolino il sidro, lo zucchero e il rosmarino a cuocere a fiamma media per circa 7 minuti mescolando spesso per permettere allo zucchero di sciogliersi e al sapore del rosmarino di combinarsi con quello del sidro.

Una volta pronto facciamo raffreddare e mettiamo in gelatiera, il sorbetto si conserva nel congelatore per circa due mesi.

Sorbetto di pesca allo zenzero

Lo zenzero ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, svolge un ruolo positivo sull'apparato digerente e tra le molte proprietà, si rivela anche utile per la perdita di peso.

Ingredienti:

Quattro pesche grandi

Un cucchiaino di zenzero fresco grattugiato

Un pizzico di sale

Una tazza di zucchero

1/2 tazza di crema di cocco integrale in scatola

1/2 tazza di latte di cocco

Un litro d'acqua

Procedura:

Facciamo bollire un litro d'acqua in una pentola e mettiamo le pesche a cuocere per un minuto e mezzo circa, scoliamole e passiamole sotto un getto d'acqua fredda, sbucciamole e togliamo i noccioli.

Mettiamo le pesche, lo zenzero, il sale, lo zucchero, la panna di cocco e il latte di cocco nel robot da cucina e una volta pronto mettiamo a raffreddare in frigorifero e poi nella gelatiera.

Dopo averlo fatto congelare per almeno 4 ore, il sorbetto si conserva fino a 3 mesi in freezer.

Sorbetto balsamico alla fragola

L'aceto balsamico è molto ricco di sali minerali, vanta poi diverse proprietà: antibatteriche, antivirali, disinfettanti e antiossidanti.

Ingredienti:

3/4 di tazza di sciroppo

Un cucchiaino di aceto balsamico bianco o rosso

Due tazze di fragole

Procedimento:

Frulliamo tutti gli ingredienti, mettiamo in una teglia di metallo e copriamo con la pellicola da cucina, facciamo congelare per tre ore, il preparato deve risultare solido ma morbido. Possiamo conservare il dolce nel congelatore per un tempo massimo di tre mesi.