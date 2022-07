Le ricette vegane e crudiste sono quelle che si preparano con ingredienti di origine vegetale e non cotti, questo permette di portare in tavola ingredienti allo stato puro, ricchi di alcune sostanze nutritive che invece verrebbero eliminate con la cottura.

Fra i dolci più deliziosi di questo tipo di cucina vi sono la torta di cioccolato e la torta cremosa alle fragole.

Per la preparazione è opportuno l'utilizzo di un robot da cucina e per rimuovere più facilmente le torte è meglio usare stampi di silicone o di metallo con fondo amovibile, oppure si può mettere della carta da forno, facendo in modo che fuoriesca leggermente dai bordi, aiutandosi quindi con le linguette di carta.

Torta di cioccolato

Questa ricetta richiede circa 30 minuti di tempo per la preparazione e altrettanti per la refrigerazione, le dosi sono state calcolate per circa 8 persone.

Con il caldo estivo si ricorda di conservare il cioccolato in un luogo fresco e asciutto, si consiglia di utilizzarne di buona qualità, in cui la pasta di cacao sia cioè presente almeno al 43%.

Ingredienti:

300 g. di noci

120 g. di mandorle in polvere

280 g. di datteri

30 g. di cacao in polvere

1 cucchiaio di olio di cocco

2 cucchiai di sciroppo d'acero o di riso

Per la glassa:

280 g. di datteri

200 g. di cacao in polvere

2 cucchiai di sciroppo d'acero o di riso

320 g. di latte di mandorle

2 cucchiai di olio di cocco sciolto

Decorazione:

2 cucchiai di fave di cacao

2 cucchiai di cioccolato

Procedura:

Iniziamo mettendo nel mixer tutti gli ingredienti che servono per la torta fino a ottenere un impasto ben omogeneo.

Usando uno stampo quadrato è possibile formare - sopra un foglio di carta da forno - tre rettangoli di pasta delle stesse dimensioni dello stampo, lasciamo mezz'ora in frigo.

Ora mixiamo gli ingredienti che ci servono per la glassa fino a ricavare un impasto liscio, mettiamo un rettangolo di pasta nello stampo, ricopriamo con uno strato di glassa e andiamo ad alternare in questo modo gli strati, cospargiamo con fave di cacao sbriciolate e alcuni ricciolini di cacao creati con il pelapatate.

Se si desidera una consistenza più morbida e cremosa serviamo subito, altrimenti lasciamo rapprendere in frigorifero per qualche ora.

Torta cremosa alle fragole

Per preparare questa ricetta impiegheremo circa 1 ora e mezza, i tempi di ammollo delle noci di anacardo sono di circa 12 ore e la torta dovrà stare in frigo per altrettante ore.

Anche le fragole, come il cioccolato, contengono sostanze antiossidanti, fanno bene anche al cuore, al sistema immunitario e alla pelle, soprattutto se di stagione.

Ingredienti:

Per la base:

90 g. di noci

140 g. di datteri

Per la crema alle fragole:

500 g. di fragole e altre 12 tagliate a fettine

450 g. di noci d'anacardo

220 g. di datteri

360 g. di olio di cocco fuso

300 ml d'acqua

2 cucchiai di sciroppo d'acero o di riso

1 cucchiaio di succo di limone

Decorazione:

250 g. di fragole

Preparazione:

Prepariamo la base mixando gli ingredienti necessari fino a ottenere un impasto piuttosto colloso, rivestiamo lo stampo con carta da forno, dopo aver esercitato un po' di pressione mettiamo in frigorifero.

Passiamo alla preparazione della crema alle fragole lavorando con il mixer le noci di anacardo, i datteri, l'olio di cocco, l'acqua, il succo di limone, lo sciroppo e i 500 g.

di fragole. Otterremo un impasto liscio e omogeneo, andiamo a versarne metà sulla base e riponiamo un' ora in frigo, teniamo la parte rimanente a temperatura ambiente.

Andiamo a ripartire le fragole tagliate a fettine sulla crema rappresa, versiamoci il resto della crema alle fragole e lasciamo in frigo per almeno 12 ore, dopodiché potremo sformare, decorare con le fragole e servire.