Le tre Ricette proposte sono realizzate con ingredienti di stagione, si preparano in modo semplice e rapido seguendo quasi lo stesso schema.

Dopo esserci procurati un mixer, uno stampo per crostate con fondo removibile e gli ingredienti necessari, saremo pronti per realizzare una merenda sana e deliziosa.

Le tre ricette vegane e crudiste proposte sono: la crostata di pesche, la crostata di fichi e la crostata di bannoffee.

Crostata di pesche

La seguente ricetta è ideale per 4 persone, richiede circa mezz'ora di tempo a cui bisogna aggiungere le 12 ore per l'ammollo delle noci d'anacardo e altre 3 ore per la refrigerazione del dolce.

Tra i numerosi benefici, ricordiamo che le pesche fanno particolarmente bene al cuore, all'intestino e alla pelle.

Ingredienti:

Base:

50 ml di olio di cocco

100 g. di datteri

140 g. di noci di cocco grattugiate

50 g. di mandorle

2 cucchiai d'acqua

Crema:

250 g. di noci d'anacardo lasciate in ammollo 12 ore

180 ml di olio di cocco fuso

120 ml d'acqua

1 cucchiaio di vaniglia in polvere

Guarnizione:

4 pesche

pistacchi q.b

Preparazione:

Servendoci di un mixer lavoriamo tutti gli ingredienti della base fino a ottenere un composto dall'aspetto granuloso che disponiamo sul fondo removibile di uno stampo per crostate rivestito da carta da forno e mettiamo in frigo.

Ora mixiamo gli ingredienti che ci serviranno per fare la crema fino a ricavare un preparato liscio e omogeneo che verseremo sopra la base e lasceremo rapprendere in frigorifero per 1 ora.

Prima di servire disporremo le pesche tagliate a spicchi e qualche pistacchio sopra la crema.

Crostata di fichi

La seguente ricetta è prevista per 4 commensali, impiegheremo circa mezz'ora per prepararla oltre alle 12 ore di ammollo delle noci di anacardo a cui dovremo aggiungere altre 3 ore in frigorifero.

Oltre a essere molto energetici, i fichi contengono molti sali minerali, soprattutto potassio, magnesio e ferro e vitamine antiossidanti.

Ingredienti:

Base:

140 g. di datteri

90 g. di mandorle

90 g. di nocciole

1/2 cucchiaino di vaniglia in polvere

Crema:

250 g. di noci d'anacardo lasciate in ammollo 12 ore

80 ml di latte di cocco

80 ml di olio di cocco fuso

1 cucchiaino di vaniglia in polvere

Guarnizione:

12 fichi

nocciole q.b

Procedimento:

Iniziamo mixando gli ingredienti della base fino a ottenendo un preparato che ricorda un crumble, disponiamolo sul fondo removibile di uno stampo per crostate rivestito da carta da forno, schiacciamolo leggermente e mettiamolo in frigo.

Ora passiamo nel mixer gli ingredienti della crema fino a ottenere un composto dall'aspetto vellutato che versiamo sopra la base appena preparata e rimettiamo in frigo per 1 ora in modo che si rapprenda.

Prima di servire disponiamo sulla superficie del dolce i fichi tagliati in 4 parti e una manciata di nocciole frantumate.

Crostata di banoffee

La crostata banoffee è un dolce anglosassone (banoffee pie), il nome deriva dall'unione di banana e toffee ed è stata inventata negli anni '70 in Inghilterra.

La seguente ricetta è perfetta per 8 persone ed è pronta in 15 minuti.

Ingredienti:

Base:

110 g. di fiocchi d'avena

80 g. di mandorle

100 g. di datteri

3 cucchiai d'olio di cocco

1 cucchiaino di cannella

Caramello:

200 g. di datteri

100 ml d'acqua

1 cucchiaio di burro d'arachidi

Guarnizione:

2 banane

2 quadratini di cioccolato crudo

1 cucchiaino di fave di cacao crudo

400 ml di latte di cocco oppure 250 ml di crema di cocco

Procedura:

Mettiamo nel mixer gli ingredienti della base fino a ottenere un composto granuloso che andremo a disporre sul fondo removibile di uno stampo per crostate rivestito di carta da forno e metteremo in frigo.

Ora lavoriamo con il mixer gli ingredienti del caramello fino a ottenere un composto liscio e senza grumi, poi, prepariamo la crema chantilly, dopodiché sformiamo la crostata e stendiamo uno strato di caramello sul fondo che ricopriamo con un po' di banane tagliate a rondelle e con un abbondante strato di chantilly.

Infine disponiamo alcune rondelle di banane sulla superficie della crostata con un po' di cioccolato grattugiato e di fave di cacao frantumate.