La cheesecake, ossia la torta al formaggio, è un classico della cucina americana, le Ricette per preparare questo delizioso dolce freddo sono molte, di seguito ne proponiamo in particolare tre vegane e crudiste che sono ottime come dessert: la cheesecake con frutti di bosco, la cheesecake al mango e la cheesecake zebrata.

Occorreranno circa 40 minuti per realizzare il dolce, a cui bisognerà sommare i tempi di ammollo degli anacardi e di refrigerazione della torta, le dosi sono calcolate idealmente per 8 persone.

La versione della cheesecake con i frutti di bosco

Oltre a essere deliziosi, i frutti di bosco sono anche molto ricchi di vitamina C, contengono poi molti altri elementi benefici come le vitamine del gruppo B e il potassio. Il consumo di frutti di bosco freschi è particolarmente consigliato per mantenerne inalterato il contenuto vitaminico e antiossidante.

Ingredienti:

Base:

50 g. di noce di cocco grattugiata

160 g. di noci d'anacardo

50 g. di datteri

1 cucchiaino di scorza di limone

Crema:

250 g. di noci d'anacardo lasciate in ammollo 12 ore

240 ml di latte di mandorle

240 ml di olio di cocco liquido

60 ml di succo di limone

1 cucchiaino di vaniglia

Nappage alle fragole:

500 g. di fragole

2 cucchiai di succo di limone

120 ml di olio di cocco liquido

200 g. di frutti di bosco per la decorazione

Procedimento:

Prepariamo la base lavorando gli ingredienti con un mixer fino a ottenere la consistenza di un crumble, rivestiamo uno stampo a cerniera con carta da forno e pressiamo bene sul fondo, dopodiché mettiamo in frigorifero.

Passiamo alla crema: lavoriamo gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio e privo di grumi, versiamolo sulla base e rimettiamo in frigo per un'ora. Ora passiamo al nappage: mettiamo nel robot da cucina gli ingredienti previsti a parte i frutti di bosco e versiamo la copertura ottenuta sulla crema, lasciamo rapprendere la cheesecake in frigorifero per 12 ore e, al momento di servire, decoriamo con i frutti di bosco.

Cheesecake al mango

Come i frutti di bosco, anche il mango è ricco di vitamina C, tra le molte proprietà di questo frutto, si segnala un apporto energetico significativo.

Per realizzare questa ricetta dovremo preparare una coulis, ovvero un tipo di salsa, a base di mango.

Ingredienti:

Base:

180 g. di mandorle

50 g. di uvetta

20 g. di noce di cocco grattugiata

1 cucchiaio d'acqua

1 cucchiaio d'olio di cocco

Crema:

375 g. di noci d'anacardo lasciate in ammollo 12 ore

180 ml di crema di cocco

160 ml di olio di cocco liquido

Coulis al mango

650 g. di mango fresco

1 cucchiaio di succo di limone

100 ml di olio di cocco liquido

Guarnizione:

2 manghi

scaglie di cocco q.b

Preparazione:

Lavoriamo gli ingredienti della base servendoci di un mixer, dobbiamo ottenere un composto dall' aspetto granuloso, rivestiamo uno stampo a cerniera con carta da forno, pressiamo il composto ottenuto sul fondo e riponiamo in frigo.

Ora lavoriamo con il mixer gli ingredienti per fare la crema e seguiamo la stessa procedura per realizzare la coulis.

Versiamo metà della crema sulla base e sovrapponiamo 4 cucchiai di coulis al mango, riponiamo in frigorifero per 15 minuti, poi versiamo la crema rimanente seguita dalla coulis rimasta.

Mescoliamo delicatamente con la punta di un coltello la coulis e la crema donando alla superficie della torta un aspetto che ricorda il marmo e lasciamo rapprendere in frigo per 12 ore. Sformiamo, decoriamo con alcune fettine di mango fresco, qualche scaglia di cocco e serviamo.

Cheesecake zebrata con vaniglia e cioccolato

Per preparare questa cheesecake dovremo realizzare due creme, una alla vaniglia e l'altra al cioccolato servendoci di anacardi, cioccolato, vaniglia, latte e olio di cocco.

Ingredienti:

Base:

140 g. di mandorle

150 g. di uvetta

1 cucchiaio di olio di cocco liquido

Crema alla vaniglia

375 g. di noci d'anacardo lasciate in ammollo 12 ore

240 ml di latte di cocco

2 cucchiaini di vaniglia

240 ml di olio di cocco liquido

Crema al cioccolato

60 g. di polvere di cacao crudo

60 g. di latte di cocco

Decorazione

fave di cacao q.b

Procedura:

Prepariamo la base seguendo la procedura vista per le altre due ricette.

Passiamo alla preparazione della crema alla vaniglia: servendoci di un mixer lavoriamo gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio e omogeneo che conserveremo da parte. A questo punto preleviamo 1/3 della crema alla vaniglia e versiamola nel robot da cucina con la polvere di cacao e il latte di cocco, azioniamo la macchina.

Adesso passiamo alla composizione della torta: versiamo sulla base un mestolo di crema alla vaniglia con al centro un po' di crema al cioccolato, ripetiamo l'operazione fino a esaurimento delle creme. Al momento di servire possiamo cospargere la cheesecake con un po' di fave di cacao ridotte a pezzettini.