Si avvicina a grandi passi l'autunno e ritornano le giornate piovose, fredde e umide. In questo periodo è ideale concedersi una pietanza, che non sia sempre la solita "minestra".

In tal senso può essere indicata una zuppa con fagioli e salsicce. Un piatto adatto alle gelide giornate autunnali nutriente e corroborante allo stesso tempo. L'aggiunta di gnocchetti di farina lo trasforma poi anche in un piatto unico. Si tratta in tutto e per tutto di una ricetta italianissima, più precisamente del nord Italia; molte varianti vengono proposte soprattutto in Veneto.

Volendo a fine della cottura si può spolverare il tutto con dell'aglio tritato, del basilico o del prezzemolo, i quali aggiungeranno carattere e un gusto più deciso all'intera pietanza.

L'abbinamento più adatto per questa portata culinaria è sicuramente un vino rosso giovane e morbido, come un Barbera o un Chianti classico.

Di questo piatto esistono parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più facile da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 1 ora e 30 minuti

50 gr di fagioli bianchi ammollati per tutta la notte

2 cucchiai di olio di oliva

2 spicchi di aglio schiacciati

un cipolla tritata

un carota a fette

225 gr di salsiccia affettata oppure salame da cuocere

1,2 litro di brodo di pollo

un cucchiaio di di timo

2 zucchine a fette

80 gr di fagiolini tagliati a pezzetti

230 gr di pomodoro a pezzetti

Per i gnocchetti

175 gr di farina addizionata di lievito

una presa di sale e pepe

un cucchiaino di basilico secco

75 gr di grasso oppure burro.

Preparazione

Per prima cosa occorre scolare i fagioli e cuocerli in acqua abbondante per un'ora finché sono teneri.

Poi bisogna scolarli. Scaldare l'olio in una casseruola e soffriggervi l'aglio e la cipolla finché si ammorbidiscono. Aggiungere carote e salsicce. cuocendo per due minuti, versare l'olio e il timo e unirvi i fagioli. Coprire e cuocere per 10 minuti.

Nel frattempo preparare gli gnocchetti: mescolare assieme la farina, il sale e il basilico.

Incorporare il grasso a pezzetti, fare un'impasto soffice e preparare con questo dei gnocchetti tondi.

Aggiungere poi alla zuppa le zucchine, i fagiolini i pomodori, il sale e pepe. Appoggiarvi sopra gli gnocchetti e coprire. Cuocere per 10 minuti controllando gli gnocchetti diventino bianche e morbidi. Servire immediatamente.