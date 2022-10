La zucca è una delle piante domestiche più antiche, essendo stata utilizzata già dal 7.000 al 5.500 a.C. Quella di tipo "cucurbita" è stata importata in Europa nel XVI secolo dai coloni spagnoli dall'America, dove era già coltivata da tempo. Ormai questo ortaggio fa parte anche della tradizione gastronomica europea, in particolare in autunno.

La zucca acquisisce poi una popolarità particolare nei giorni della festa di Halloween, sia come decorazione per i festeggiamenti, sia come ingrediente in cucina. A tal proposito di seguito approfondiamo un primo piatto particolarmente adatto a questo periodo dell'anno: gli gnocchi di zucca ricotta e noci.

Ingredienti

Quantità per quattro persone:

Gnocchi, 400 g

Zucca, 1 kg

Due uova

Farina "00", 500 g

Formaggio grana grattugiato, 150 g

Per il condimento

Ricotta di pecora, 250 g

Gherigli di noce, 20 g

Burro, 40 g

Pecorino

Sale e pepe

Per questa ricetta occorrono anche della carta alluminio, una padella, uno schiacciapatate e una sacca da pasticceria

Preparazione

Come primo passaggio è necessario tagliare la zucca a fette. Prendiamo poi queste ultime e le avvolgiamo nella carta alluminio. Cuociamo in forno per circa un'ora a 140°.

Muniamoci di una padella. Prendiamo il burro e i gherigli di noci. Facciamo sciogliere in padella il burro, aggiungiamo le noci e facciamo cuocere il tutto in maniera molto delicata.

Dopo questo passaggio lasciamo il tutto da parte.

Schiacciapatate alla mano è il momento di schiacciare la zucca, poi aggiungiamo il formaggio grattugiato, il sale e infine la farina. Incorporiamo il tutto delicatamente mescolando l'impasto fin quando il risultato ottenuto sarà denso.

Buttiamo gli gnocchi in pentola e lasciamo cuocere: nel frangente di tempo di cottura prendiamo il composto di zucca e mettiamolo nella sacca da pasticceria, dopo aver lasciato cadere nell'acqua bollente salata dei pezzetti dell'impasto, possiamo aiutarci con un coltello.

Una volta terminata la cottura e gli gnocchi saliranno a galla, attendiamo qualche minuto e scoliamo direttamente nella padella con il condimento. Dopo aver incorporato per bene tutto il condimento possiamo impiattare. questo punto gli gnocchi possono essere ricoperti da cucchiaini di ricotta, pecorino grattugiato e il pepe macinato al momento.

Per arricchire le ricette con la zucca possiamo utilizzare svariate spezie, come la cannella, lo zenzero, l'alloro o il cumino.