I bucatini al sugo di cozze sono un primo piatto che fa sempre fare bella figura con i propri commensali.

Un trucco per ottenere la resa migliore possibile della ricetta è quello di cucinare i molluschi al sugo all'ultimo momento, perché una cottura troppo prolungata li renderebbe gommosi e duri. Le cozze (come tutti gli altri molluschi) in fase di apertura non vanno salate, altrimenti acquistano più sapidità del dovuto. Inoltre nel sugo è già presente in sale e il pepe, quindi il tutto non richiede altre aggiunte.

Il vino ideale da abbinare a questo piatto deve essere aromatico e floreale come il Trebbiano, oppure il Bombino o anche il bianco d'Alessano.

Di questa leccornia esistono davvero parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più sfiziosa.

Ingredienti

Quantitativi per per 4 persone

Tempo di preparazione: 1 ora

Tempo di cottura: 30 minuti circa

400 gr di bucatini

1 kg di cozze

300 gr di polpa di pomodoro

50 gr di olive nere

50 gr di olive verdi

Un spicchio di aglio

Due cucchiai di pasta di acciuga

Un mazzetto di prezzemolo

poco brodo

olio evo

sale e pepe

Preparazione

Per prima cosa occorre spazzolare bene le cozze e lavarle ripetutamente sotto l'acqua corrente. Metterle in una larga padella con due cucchiaiate di olio e una di prezzemolo. Lasciarle sul fuoco fin quando si apriranno. Staccare i molluschi dalle valve, raccoglierli in una terrina e unirvi un po' del loro liquido di cottura.

Poi si deve mettere al fuoco in una padella qualche cucchiaiata di olio e lo spicchio di aglio.

Quando l'olio è ben caldo, si deve unire la pasta di acciuga e le olive snocciolate, intere o tagliate a fettine. Salare, pepare e mescolare bene e far rosolare. Aggiungere la polpa di pomodoro tagliata a pezzetti o passata al setaccio.

Far cuocere il sugo per una decina di minuti, poi unire 1/2 decilitro circa di brodo caldo e farlo restringere un poco a fuoco moderato. Aggiungere al sughetto i molluschi, pochi minuti prima di toglierlo dal fuoco.

Lessare nel frattempo i bucatini in abbondante acqua salata in ebollizione. cuocerli al dente e poi scolarli.

Nel frattempo si deve completare il sugo con un po' di prezzemolo tritato e toglierlo dal fuoco, unirvi i bucatini precedentemente cotti al dente e condire con il sugo di cozze ben caldo. Infine è possibile aggiungere a piacere un'altra manciata di prezzemolo e servire la pietanza ben calda in un piatto da portata capiente.