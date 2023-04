La tradizione culinaria italiana è ricca di piatti allestiti con pochi ingredienti, riuscendo a valorizzare elementi "poveri" della gastronomia per creare delle Ricette molto gustose. Gli ossibuchi al sugo sono preparati con il Geretto (carne bovina ricavata dal quarto posteriore) tagliato a pezzi regolari e caratterizzato dall'osso rotondo, che contiene anche il delicatissimo midollo. Questa carne compatta, pur essendo ricca di tendini e cartilagini, si trasforma, al termine della cottura, in una delizia tenerissima e saporita: basta eseguire alcuni passaggi alla precisione per avere un succulento secondo piatto di carne, da portare in tavola anche la domenica o per un pasto importante.

Il vino migliore da abbinare agli ossibuchi è un rosso strutturato dal sapore corposo e con ottimi tannini come il Blasio o il Cannonau di Sardegna Doc, essi esalteranno al meglio il gusto deciso della carne con il pomodoro regalando al palato momenti davvero inebrianti.

Di questa ricetta esistono davvero molte varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per quattro persone

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: due ore

350 gr di pomodori maturi

tre cucchiai di olio d'oliva

una grossa cipolla

una grossa carota

due spicchi di aglio

quattro ossibuchi

15 gr di farina

due cucchiaini di passata di pomodoro

1dl e 1/2 di vino bianco secco

3 dl circa di brodo di vitello

sale e pepe nero macinato

un mazzetto di odori

Preparazione

Per prima cosa bisogna scottare i pomodori per pochi secondi in acqua bollente, scolarli, pelarli e tritarli.

Occorre poi versare in un tegame un cucchiaio di olio, unire la cipolla e la carota tritate finemente e gli spicchi di aglio schiacciati e coprire: si deve poi far appassire il tutto a fiamma bassa senza far prendere colore.

Con l'olio rimasto occorre rosolare gli ossibuchi da entrambe le parti in una padella piuttosto larga.

Quando essi hanno preso colore, scolarli su un piatto. Versare nel condimento degli ossibuchi, a pioggia la farina mescolando bene. Unire il passato di pomodoro, le verdure cotte, i pomodori tritati, il vino, il brodo sale pepe e portare ad ebollizione.

A questo punto bisogna mettere nella padella anche gli ossibuchi e il mazzetto di odori.

Coprire e far sobbollire per un ora e mezzo circa, finché la carne sarà ben cotta, senza però che si stacchi dall'osso. Togliere gli ossibuchi dalla padella e tenerli in caldo. Far addensare il sugo a fiamma viva ed eliminare il mazzetto di odori. Lavorare il sugo con una frusta per renderlo più omogeneo. Versarlo sugli ossibuchi e servire il tutto ancora caldo.