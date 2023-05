I maritozzi con la panna sono dei dolci soffici e golosi perfetti per la colazione, per la merenda o anche come dessert dopo un pranzo o una cena speciale. Si tratta di una prelibatezza particolarmente diffusa da secoli a Roma, ma che ormai è apprezzata in tutta Italia.

Per prepararli occorrono pochi ingredienti facilmente reperibili. Di seguito approfondiamo nel dettaglio la ricetta, con gli ingredienti e il procedimento per realizzarli.

Ingredienti

Per la pasta dei maritozzi:

500 grammi di farina 00

200 ml di latte tiepido

100 grammi di zucchero semolato

Due uova

100 grammi di burro

10 grammi di lievito di birra secco

Un pizzico di sale

scorza grattugiata di un limone

Per la farcitura:

500 ml di panna fresca

100 grammi di zucchero a velo

Un cucchiaino di estratto di vaniglia

Procedimento e suggerimenti per la conservazione

Come prima cosa, iniziate mescolando in una ciotola la farina, lo zucchero, il lievito di birra secco e la scorza grattugiata di un limone.

Aggiungete poi il latte tiepido e impastate bene il tutto.

Successivamente, aggiungete le uova leggermente sbattute e il burro morbido a pezzetti. Impastate energicamente fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Coprite l'impasto con un canovaccio umido e lasciatelo lievitare per almeno due ore in un luogo caldo e privo di correnti d'aria.

Dopo la lievitazione, riprendete l'impasto e dividetelo in porzioni di circa 70-80 grammi. Formate quindi delle palline e disponetele su una teglia ricoperta di carta forno. Lasciate lievitare nuovamente per circa un'ora. Infornate poi i maritozzi in un forno già caldo a circa 180°C per circa 15-20 minuti, fino a quando saranno dorati in superficie.

Mentre i maritozzi cuociono, preparate la crema alla panna fresca con lo zucchero a velo e l'estratto di vaniglia fino a quando sarà ben soda.

Dopo aver cotto questi dolci, farciteli con la panna utilizzando un sac à poche.

Sarà poi possibile servire i maritozzi su un piatto da dessert, magari decorandoli con una spolverata di zucchero a velo e con qualche fogliolina di menta fresca. Per rendere ancora più golosi questi dolci, è possibile aggiungere anche delle gocce di cioccolato all'impasto, oppure farcirli con della crema pasticcera.

Sarà anche possibile conservare i maritozzi in un contenitore ermetico in frigorifero per qualche giorno, oppure congelarli per gustarli successivamente in tutta la loro bontà.