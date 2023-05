La pasta al gorgonzola con salamino croccante e rucola fresca è un piatto della cucina italiana dal sapore intenso e deciso, perfetto per un pranzo o una cena gourmet.

La pasta si condisce infatti con una salsa cremosa al gorgonzola arricchita dalla croccantezza del salamino piccante e dalla freschezza della rucola. La preparazione è semplice e veloce, adatta quindi anche per una cena last minute o per chi volesse preparare un pasto gustoso in pochi minuti.

Ingredienti per 4 porzioni:

350 g di pasta corta (penne, rigatoni, fusilli)

150 g di gorgonzola

150 ml di panna fresca

1 spicchio d'aglio

100 g di salamino piccante

2 manciate di rucola fresca

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Portare ad ebollizione abbondante acqua salata e cuocere la pasta al dente.

Nel frattempo, in una padella antiaderente, far rosolare lo spicchio d'aglio nell'olio extravergine di oliva a fuoco medio-basso per un paio di minuti. Aggiungere il salamino tagliato a cubetti e farlo rosolare finché diventa croccante.

Una volta che il salamino è croccante, aggiungere il gorgonzola tagliato a pezzi e la panna fresca in padella. Mescolare finché il gorgonzola si scioglie completamente e la salsa diventa cremosa. Aggiungere sale e pepe a piacere.

Scolare la pasta al dente e aggiungerla alla padella con la salsa al gorgonzola. Mescolare bene fino a quando la pasta è completamente ricoperta di salsa. Aggiungere le foglie di rucola fresca e mescolare delicatamente.

Servire la pasta al gorgonzola con salamino e rucola ben calda e decorare con qualche foglia di rucola fresca e pepe nero appena macinato.

Il sapore intenso del gorgonzola si sposa alla perfezione con la croccantezza del salamino piccante e la freschezza della rucola, la salsa cremosa al gorgonzola rende invece la pasta saporita e gustosa.

Questa ricetta offre un un piatto molto versatile in quanto può essere abbinato a diversi tipi di vini. Ad esempio, un vino bianco secco come il Vermentino o il Sauvignon Blanc può essere un'ottima scelta, oppure un vino rosso leggero come il Chianti o il Bardolino.

In generale, si consiglia di abbinare vini che abbiano un sapore leggermente acido, in modo da bilanciare la cremosità della salsa al gorgonzola.

Grazie alla sua semplicità di preparazione e alla combinazione perfetta di sapori intensi e freschi, la pasta al Gorgonzola con salamino croccante e rucola fresca rappresenta davvero un ottimo piatto della nostra cucina.