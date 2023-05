Pronti per assaggiare una deliziosa lasagna di verdure? Oggi vi insegnerò a preparare una ricetta gustosa e salutare, perfetta per un pranzo o una cena in compagnia.

Non c'è niente di meglio di un'esplosione di sapori, tra strati di pasta, verdure croccanti e formaggio filante.

Quindi, preparatevi a mettere le mani in pasta e a stupire tutti con questa ricetta facile e veloce.

Ingredienti:

1 confezione di pasta per lasagne

2 zucchine

1 melanzana

1 peperone rosso

1 cipolla

3 spicchi d'aglio

1 lattina di pomodori pelati

1/2 tazza di vino rosso

2 tazze di besciamella fatta in casa

2 tazze di formaggio grattugiato

Olio d'oliva

Sale e pepe nero

Procedimento

Preriscalda il forno a 180 gradi e taglia le zucchine, la melanzana e il peperone a cubetti di dimensioni simili.

Trita finemente la cipolla e l'aglio. In una padella grande, scalda 2 cucchiai di olio d'oliva a fuoco medio. Aggiungi la cipolla e l'aglio e fai soffriggere fino a quando saranno morbidi e traslucidi. Aggiungi le verdure a cubetti alla padella e fai cuocere fino a quando saranno morbide. Aggiungi la lattina di pomodori pelati, il vino rosso, sale e pepe a piacere e fai cuocere a fuoco lento per 20 minuti. In una pentola a parte, fai bollire l'acqua e cuoci la pasta per lasagne seguendo le istruzioni sulla confezione. In una pentola piccola, prepara la salsa bianca: sciogli 2 cucchiai di burro a fuoco medio, poi aggiungi 2 cucchiai di farina e mescola fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungi gradualmente 2 tazze di latte caldo e continua a mescolare fino a quando la salsa si addensa.

Prendi una teglia per lasagne e distribuisci uno strato di salsa bianca sul fondo. Aggiungi uno strato di pasta per lasagne sulla salsa bianca e dopo uno strato di verdure con il sugo di pomodoro sopra la pasta. Spolverizza abbondantemente con formaggio grattugiato. Ripeti i passaggi 10-12 volte fino a quando tutti gli ingredienti sono finiti, assicurandoti di terminare con uno strato di salsa bianca e formaggio grattugiato sulla parte superiore.

Copri la teglia con la pellicola trasparente e inforna per 30 minuti. Rimuovi la pellicola trasparente e continua a cuocere per altri 10-15 minuti, fino a quando la lasagna è dorata e croccante sulla parte superiore. Togli la lasagna dal forno e lasciala riposare per almeno 10 minuti prima di servirla.

È importante sottolineare che la scelta delle verdure può variare in base alla stagione.

Ad esempio, in estate si possono utilizzare zucchine, melanzane e peperoni, mentre in inverno si può optare per broccoli, cavolfiori e carote. In questo modo si possono utilizzare sempre ingredienti freschi e di stagione, garantendo una preparazione ancora più gustosa e sana.