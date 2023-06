I cestini di frutti mare rappresentano un delicato antipasto di sicuro effetto che è particolarmente adatto in estate. Questa ricetta è nata per caso dalle sapienti mani di uno chef del secolo scorso in Toscana e da allora si è diffusa in tutte le città marinare; si tratta di un piatto che può diventare anche un piatto unico di grande successo.

Essa si basa su una pasta sfoglia sottilissima, che diventa quasi un velo in grado comunque di contenere un saporito misto di delizie di mare. La pasta va pennellata prima di cuocere in forno i cestini con l'uovo che servirà a dare un aspetto più recente.

Con questa leccornia è particolarmente consigliato di abbinare le bollicine di un Franciacorta Brut, le note fruttate di questo elisir esalteranno la sapidità del pesce conferendo al palato freschezza e gusto deciso.

Di questa delicata pietanza esistono davvero parecchie varianti, di seguito andiamo a presentare la versione più semplice da eseguire.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 30 minuti

Tempo di cottura 20 minuti

una confezione di pasta sfoglia surgelata

100 gr di burro

uno o due cucchiai di salsa di soia

250 gr di coda di rospo tagliata a dadi

tre cipolle tritate

100 gr di piccoli champignons tagliati a fettine

12 punte di asparago lessate

100 grammi di code di scampi sgusciate

12 cozze già cotte

sale e pepe nero macinato

Preparazione

Per prima cosa bisogna preriscaldare il forno a 200 gradi.

Stendere la pasta sfoglia sottilissima su di un piano infarinato, dividerla in rettangoli di 6 cm per 10 cm di lato. Spennellare ogni rettangolo con un po' di burro fuso. Bisogna poi mettere tre sfoglie una sull'altra, sfalsandole un po', poi bisogna disporre ogni gruppo sul fondo di un vaso da marmellata. Appoggiare sulla placca da forno e cuocere i cestini per 10 minuti.

Lasciarli raffreddare e poi capovolgerli. Riscaldare nuovamente il burro rimasto, aggiungendo la soia e il pesce tagliato a dadi.

Si deve poi cuocere per cinque minuti, mescolando continuamente con un cucchiaio di legno. Unire poi le cipolle tritate e i funghi tagliati a fettine sottili e cuocere per altri tre minuti. Aggiungere poi gli asparagi, le cozze, gli scampi e far insaporire; a questo punto si può salare e pepare.

Infine è il momento di riempire i cestini con il composto di pesce che si è ottenuto, disporli su dei piattini riscaldati e servire subito in tavola ai propri commensali.